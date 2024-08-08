"Basit bir kesik" demeyin! Elinizi kaybedebilirsiniz: Uzmanından "sakın yapmayın" uyarısı

Ev ve iş kazaları nedeniyle birçok kişi çok ciddi el yaralanmaları yaşayabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Emre Kaya, el yaralanmalarında yapılması gerekenleri anlattı. Çok basit yaralanmaların bile sinir ve tendon hasarına neden olabildiğini belirten Kaya, şiddetli kanamalara ise turnike uygulanmasının büyük bir hata olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:29 PAYLAŞ ABONE OL

El yaralanmaları, birçok insanın başına gelebiliyor. Özellikle iş yerlerinde yaşanan kazalar, çok ciddi el yaralanmalarıyla sonuçlanabiliyor. Bu tip durumlarda, soğukkanlı kalarak ilk müdahaleyi yapmak gerekiyor. Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Emre Kaya, hem evde hem de iş yerlerinde el yaralanmaları yaşanması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

KAN MİKTARI SİZİ ALDATMASIN

Kan miktarının, kişiyi aldatmaması gerektiğini belirten Kaya, "Küçük bir mutfak kazasında bıçağın sadece ucunun girmesi, çok incecik, kıl gibi bir sinir kopmasına neden olup ameliyat gerektirebilmektedir. Hastalar çok kanamalı bir yaralanmada basit bir cilt dikişiyle 10 günde iyileşebilirken; çok küçük, iğne deliği gibi bir kesiden dolayı çok ciddi bir sinir ameliyatı olup 1 yıl tedavi görebilmekte" dedi.