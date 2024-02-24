Basit bir rutin deyip geçmeyin! Akciğerlerinizi temizleyen alışkanlık: Günde iki defa...



"DİŞ TEMİZLİĞİ AKCİĞER ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYOR"

Duruel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kötü ağız hijyeni sonucunda, ağız florasındaki bakteriler çoğalarak zatürre riskini artırır. Günlük diş temizliği, düzenli yapıldığında, bakterilerin veya diğer zararlı mikropların boğazdan aşağıya geçerek zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarına neden olmasını engelleyebilir. Günlük diş fırçalama sonucunda, diş eti hastalığına sebep olan bakterilerin ve akciğer enfeksiyonu riskinin azaldığı biliniyor."

Ağız sağlığının doğrudan tüm vücut sağlığı ile ilgili olduğunu unutmamak gerektiğine vurgu yapan Duruel, "Bu nedenle günde iki kez diş fırçalama, diş ipi ve düzenli doktor kontrolü, sağlıklı beslenme gibi basit ve etkili alışkanlıkları yaşam boyu sürdürmek önemli" diye konuştu.