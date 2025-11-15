Başta belirti vermiyor sonra felç ediyor! Bebeğinizi asla

Prof. Dr. Aslan, sarsılmış bebek sendromunun, bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan 2 yaşın altındaki çocuklarda ani sarsılmaya bağlı oluşan beyin hasarı olduğunu söyledi. Sendromun pek çok belirtisi olduğunu dile getiren Aslan, bunların bir kısmını sadece doktorların fark edebileceğini ifade etti.

Doktorların görebileceği bulgulara da değinen Aslan, "Mesela gözün retina tabakasında kanama olabiliyor, beyin kanaması gelişebiliyor. Bunlar erken dönemde bulgu vermeyebilir. İleri dönemlerde epilepsi, zeka ve motor gelişim geriliği gibi sorunlar görülebiliyor. Bunları ancak doktor görebilir." dedi.

Aslan, ailelerin bazı önemli bulgulara dikkat etmeleri gerektiğine değinerek, "Aşırı huysuzluk veya ağlama atakları, aşırı uyuklama, uyandırılamama, beslenememe veya emmeme, nöbet geçirme, kusma, vücutta morluklar ve koma hali. Hatta ölüme kadar giden semptomlar ya da bulgular görülebilir. Bu bulgu veya bozuklukları aile bireyleri fark edebilir." diye konuştu.

Sarsılmış bebek sendromunda erken müdahalenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti:

"Bebeğin aşırı sarsıldığından şüpheleniyorsak hiçbir şikayet vermese de mutlaka doktora götürmek lazım. Çünkü bulgular bazen erken dönemde çıkmaz, bir süre sonra beyin kanamaya veya ödem gelişmeye başladığında anlaşılır ki o zaman geç kalmış oluyoruz. O yüzden bir bebeğin herhangi biri tarafından veya yanlışlıkla ailesi tarafından ani aşırı bir sarsılmaya maruz kaldığını düşünüyorsak 112 aracılığıyla hemen doktora başvurmamız gerekiyor."

"SANKİ BEYNİ BİR DUVARA VURMUŞSUNUZ GİBİ TRAVMAYA MARUZ KALIYOR"

Bebeği dizde veya kucakta yumuşak bir şekilde sallama ile sarsılmış bebek sendromunun oluşmadığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Erişkin bir insanı sallasanız veya sarssanız bu tablo meydana gelmez. Bebekler boyun kasları zayıf olduğu için başlarını tutamazlar. Salladığınızda başları kolayca ileri geri veya sağa sola düşer. Aynı zamanda bebeklerin beyinleri kafatasını tam doldurmamış olduğu için beyin ile kafatası arasında boşluk vardır. Salladığınızda kafatası içindeki boş alandan dolayı beyin ileri geri veya sağa sola çarparak sanki beyni bir duvara vurmuşsunuz gibi travmaya maruz kalıyor. Bu durum kanama, ödem ve ciddi hasara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, bebeği sarsmanın sakınılması gereken bir durum olduğunu vurgulayarak, "En korktuğumuz beyin kanaması, beyin ödemi ve göz kanamalarıdır. Bu hasarlar gelişirse öğrenme güçlüğünden zeka geriliği, epilepsiden beyin felcine kadar gidebilen beyin sakatlıkları ve körlük gelişebilir. İnsanlar onları bazen sonradan fark ediyor. Yani hafif darbelerde, travmalarda başlangıçta sinyal vermeyebiliyor ama ileride hasar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 'sarstım ama bir şey olmadı dememek lazım' şiddetli sarstığımızdan şüphe ediyorsak mutlaka doktora götürüp bir göstermek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Beyinde belirgin ve ciddi kanama varsa bulguların kısa süre içinde gelişebileceğine değinen Prof. Dr. Yakup Aslan, "Kanama hafifse kan yavaş yavaş sızma tarzında biriktiği için saatler, bazen günler sonra da açığa çıkabilir. O yüzden bebeğin sarsıldığı düşünülüyorsa 'bir şey yok' deyip bırakmamak, doktora götürmek lazım. Bazen omurga ve kaburga kırıkları da gelişebiliyor." şeklinde konuştu.