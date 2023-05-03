Basur Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Hemoroid Ameliyatından Sonra Ne Zaman Ne Yenir?

Hemoroid yani basur ameliyatı sonrası hasta beslenmesine oldukça dikkat etmelidir. Basur ameliyatı sonrası beslenme, doktor tavsiyesi üzerine hazırlanan bir beslenme liste ile yapılmalıdır. hemoroid ameliyatı sonrası ne yenir, dediğimizde doktorunuzun da önereceği üzere Kabızlık ve dışkılama sorunu yaşatacak besinlerden uzak durulması gerektiğini öğreniriz. hemoroid ameliyatından sonra ne yenir ne içilir, sorularına meyve, sebze gibi gıdaların bolca tüketilmesi gerektiği yanıtını verebiliriz.

Basur Nedir?

Hemoroid, anal kanalın son kısmında gerçekleşir. Hemoroid, halk arasında basur olarak bilinen rahatsızlıktır. Basur ve diğer anal rahatsızlıklara genel cerrahi bölümü bakar. Anal bölgedeki damarların şişmesi sonucunda tahriş olması sonucunda meme adı verilen yapı ortaya çıkar. Hemoroid, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır.

İç hemoroid, İnternal hemoroid olarak da bilinir. Anüs ve rektum arasında iç bölgelerde görülür. Damarların şiştiği bölgede sinirlerin fazla olmaması dolayısıyla hastalar tarafından şikâyet edilmez.

Dış hemoroid, tıpta Eksternal Hemoroidal olarak geçer. Sinirlerin yoğun olduğu bölgede olması sebebi ile hastaların acı ve ağrı şikâyetleri ile doktorlara başvuru yapmasına sebep olur. Hastalarda anüsten dışarıya sarmala görülebilir.

Basur Ameliyatı Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

basur ameliyatı sonrasında öncelikle doktorunuza danışarak bir beslenme listesi oluşturulmalıdır. Hastalar basur ameliyatından sonra ishal ve kabız kalmamaya dikkat etmeli buna neden olabilecek gıdalardan uzak durmalı ve buna göre beslenme alışkanlığı kazanmalıdır. Basur ameliyatı sonrası tüketilmeyecek yiyecek ve içecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kahve,

Kola,

Sarımsak,

Soğan,

Acı biber,

Fast food

Alkollü içecekler

Beslenme şekli olarak ilk 3 gün posasız besinler alıp sindirimi fazla zorlamamak daha doğru olacaktır. Örneğin; sebzeli, pirinçli, tavuklu ya da herhangi bir çorba, süt, yoğurt, fazla tuzlu olmamak koşuluyla ayran, kabuğu soyulmuş meyveler, bal, reçel, yumurta, peynir, tereyağı, taze meyve suları gibi.

Hemoroit Ameliyatından Sonra Ne Zaman Ne Yenir?

Basur ameliyatı sonrası lifli beslenmenin sindirim sistemine yardımcı olması önemlidir. Lifli besinler Dışkıyı yumuşatarak bağırsak içerisinde rahat hareket etmesi ve bu sayede tuvalet esnasında kolay bir şekilde dışarıya atılmasını sağlar. Bir kişinin günde tüketmesi gereken lif miktarı ortalama 25-30 gramdır. Hemoroid ameliyatı sonrası hastalar lifli beslenmeye devam ederse ameliyat sonrası süreçte tuvalet esnasında ağrı, kanama gibi problemler yaşamaz. Böylelikle rahat bir ameliyat sonrası süreç geçirmiş olurlar. İlk 3 gün posasız diyet bittikten sonra, her zaman almamız gereken posalı gıdalardan oluşan diyete başlanabilir. İlk üç günden sonra beslenme de kuruyemişler de sindirim sistemini rahatlatan besinlerden olduğu için hasta kuruyemiş tüketimine de önem verebilir. Lif açısından zengin sebzeleri ve meyveleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Brokoli,

Yeşil fasulye,

Havuç,

Patates,

Brüksel lahanası,

Karnabahar

Dometes

Elma,

Armut,

Muz,

Portakal,

Çilek,

Mandalina,

Erik,

Şeftali (fazla tüketilir ise kabızlığa neden olabilir)

Kiraz, (fazla tüketilir ise ishale neden olabilir)

Kayısı (fazla tüketilir ise ishale neden olabilir)

Bu meyve sebzelerin yanı sıra ameliyat sonrası hastaların günde en az 2 litre su içmesi ve bol sıvı tüketmesi gerekir. Hemoroid ameliyatı sonrası yapılması gerekenler, dikkatle uygulandıktan sonra, doktorun belirttiği sürede kontrole gidilir ve kontrol muayenesi yapılır. Görünen duruma göre hekim, tekrar yönlendirmelerde bulunur.