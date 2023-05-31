Basur Nasıl Anlaşılır? Hemoroid - Basur Başlangıcı Nasıl Olur?

Basur, toplumumuzda yaygın görülen ve genel cerrahiyi ilgilendiren bir hastalıktır. Basur nasıl anlaşılır sorusuna da bilimsel kaynaklardan istifade ile cevap bulabilirsiniz. Basur, ileri düzeyde olabileceği gibi başlangıç seviyesinde de olabilir. Peki, basur başlangıcı nasıl olur? Basur genellikle dış hemoroid şeklinde kendini gösterir. Dış hemoroid belirtileri nasıl başlar sorusu da burada gündeme gelir. Basur nasıl belli olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Basur Nasıl Anlaşılır?

Basur, kişinin makat kısmında iltihaplanma halidir. Basurun temelinde kabızlık yatar. Kabız olan kişiler dışkılama esnasında zorluk yaşar. Bu zorluk, beraberinde makat kısmında yırtılma, kanama ve apse çıkmasına neden olabilir. Söz konusu belirtiler ortaya çıktı ise basur hastalığınız başlamış demektir.

Basur hastalığının tedavi edilmesi için öncelikle kabızlık sorununa çare bulmanız gerekir. Lifli yiyecekler, sindirilmiş besinlerin bağırsaklardan daha kolay geçmesini sağlar. Bu da kabızlığın ortadan kalkmasında etkilidir. Doktor tarafından verilecek olan ilaçlar da hastalığın kolay şekilde atlatılmasına destek olur.

Basur Nasıl Belli Olur?

Sağlıklı bir insan günde en az bir kez dışkılama yapar. Bu nedenle basur hastalığının tedavi edilmesi de zor bir süreçtir. Basur olan kişi, makat kısmında bir batma, kanama ve ağrı hisseder. Söz konusu belirtiler, kişinin günlük yaşamını sağlıklı şekilde yürütmesine engel olur. Basur, ilaç yolu ile tedavi edilmezse cerrahi müdahale gerekebilir. Günümüzde basur ameliyat yöntemleri içinde lazer uygulaması dikkat çekmektedir. Söz konusu yöntem ile dakikalar içinde ameliyat yapılmaktadır.