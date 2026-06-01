Basur sanıp geçmeyin! O belirti ölümcül hastalığın ilk işareti olabilir

Makat bölgesinde sıkça görülen kanama ve ağrı şikayetleri çoğu zaman "hemoroid" (basur) sanılarak önemsenmeyebiliyor veya utanç duygusuyla ertelenebiliyor. Ancak bu benzer belirtilerin rektum kanseri gibi çok ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğine dikkat çeken Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, özellikle 40 yaş sonrasında ortaya çıkan şikayetlerin vakit kaybedilmeden değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

BELİRTİLER BENZİYOR AMA SONUÇLARI ÇOK FARKLI

Prof. Dr. Aydın, hemoroid ve rektum kanserinin belirtilerinin birbirine benzeyebildiğini belirterek, "Her iki hastalık da makatta dolgunluk hissi, ağrı ve kanama yapabilir. Ancak biri damarsal yapılardan kaynaklanırken, diğeri bağırsak mukozasındaki hücrelerden gelişen ciddi bir kanser türüdür" dedi. Özellikle toplumda anal bölge şikâyetlerinin utanma duygusuyla ertelendiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Birçok kişi tüm şikâyetlerini hemoroid sanıyor. Oysa rektum kanserinde geç kalındığında hem yaşam kalitesi bozuluyor hem de tedavi şansı azalıyor" diye konuştu.