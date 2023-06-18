Bayramda bu hataya dikkat! Adeta tehlike saçıyor...

Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Kurbanlık hayvanlardaki hastalıklara ve kurban kesim aşamalarında yaşanabilecek enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bayındır, "Usulüne uygun kesim yapılmazsa, hasta hayvanların kesiminde kullanılan bıçak kişilerin derisini kestiyse ya da şarbonlu hayvanın eti iyice pişirmeden yenilirse oldukça tehlikeli olan deri şarbonu, mide-barsak şarbonu hatta menenjit tablosu gelişebilir. Mide bağırsak şarbonu yüzde 75, menenjit gelişti ise yüzde 95 öldürücüdür. Hayvanlardan bulaşabilen ve özellikle Kurban Bayramlarında artış gösteren bir diğer hastalık ise virüslerin neden olduğu orf hastalığı da var. Ancak bu hastalıkta özel bir tedavi seçeneği yok ve bağışıklık sistemi normal kişilerde kendi kendine 6 haftalık süre içinde iyileşmektedir" diye konuştu. Kurban etlerinin uygun sıcaklıkta saklanmasının önemine de dikkat çeken Bayındır, "+4 derece üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hatta kümes hayvanlarının etlerini saklamaya uygun değil bakteri üremeye uygun bu ısı. Buzdolabında saklayacağız ya da uzun süreler için ise donduracağız" dedi.

MUTFAK HİJYENİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Etleri yıkarken yapılan hataların enfeksiyonları tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Bayındır, "Etleri veya kullanılan malzemeleri yıkarken genelde lavabonun kenarında salata malzemesi bulunuyorsa o etin suyu etrafa sıçrar o malzemeyle yapılan salata da ishal, karın ağrısı, ateş gibi belirtiler veren enfeksiyonlara neden olur. Lavabonun kenarında bir şey olmayacak. O et veya kullanılan malzemeler yıkandıktan sonra da el hijyeni sağlanacak, tezgâh dahil ortam temizlenecek. Gıda zehirlenmesi ile ilgili de bakteri, virüs veya parazit gibi mikroplar veya bazı bakterilerin toksin veya spor gibi birtakım ürünlerini içeren yiyeceklerin yenilmesi neden olmaktadır. Ancak bazen hijyenik olmayan su tüketimi sonrasında da benzer tablolar görülebilmektedir. Hijyenik olmayan su doğrudan tüketilebildiği gibi, kontamine su ile yıkanıp çiğ tüketilen meyve ve sebzelerle hastalık bulaşabilir. Bu durumda özel salgın araştırması yapılmazsa tablonun gıda ya da su kaynaklı olduğu ayırt edilemez. Gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biri virüsler ve virüsler içerisinde norovirüs ve rotavirüslerdir. Ayrıca genel olarak mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş, bulanık görme, baş dönmesi gibi belirtilerin zehirlenme kaynaklı olabileceğini ifade eden Bayındır, solunumu durduracak kadar sinir-kas fonksiyonlarını bozan belirtiler bile görülebilir. Ancak bu belirtiler çok nadir olarak ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.