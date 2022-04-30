Bayramda bunlara dikkat! Kalp krizine neden olabiliyor

CİDDİ YAN ETKİLERİ OLABİLİR

Ramazan ayı sonrasında yaklaşan bayramın, salgın döneminden endemiye geçişte yaşanacak ilk bayram olduğunu hatırlatan Yay, normalleşmenin de verdiği rahatlık ile dikkatsiz ve kontrolsüz beslenmenin, özellikle şeker, obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalığı, gibi hastalıkları olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yay, uzun ısrarlar sonucunda az miktarda yenen tatlıların bile kan şekerinde ve kan yağlarında anormal dalgalanmalara yol açabileceğini belirterek, "Acil servise müracaatı hatta hastanede yatışı gerektirecek şekilde kan şekeri yüksekliği koması, kan yağlarında artmaya bağlı gelişebilecek pankreas iltihaplanması gibi ciddi hayati problemlere neden olan klinik tablolarla karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.