Bayramda sindirim sistemini hızlandırıyor! Arefe akşamı yatmadan önce 1 kase tüketirseniz...

Bunların yerine bol yeşilliklerle hazırlanmış bir salata veya ölçüyü kaçırmamak koşulu ile su oranı yüksek meyveler tüketmek de tok hissetmenize yardımcı olacaktır. Bayramın vazgeçilmezi tatlıların özellikle kilolu ve şeker hastalığına yatkın kişilerin kan şekeri seviyelerinde belirgin artışa yol açtığını aklınızdan çıkartmayın ve bu ikramları kibarca reddetmekten çekinmeyin. Örneğin öğle ve akşam yemeğinin hemen ardından tatlı yemeyip, bu hakkınızı ara öğünlerde kullanın. Şerbetli ve hamur işi ağır tatlılar yerine ikram seçenekleri arasında varsa tercihinizi sütlü tatlıdan, hatta meyve tabağından yana kullanın ve sonraki ziyaretleri de düşünerek yarım porsiyon şeklinde tüketin" diye konuştu.



"Kan şekerinizi yeşil çay ile dengeleyin"

Yeşil çayın, dünyadaki bilinen en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıktığına dikkat çeken Özbay, şöyle devam etti; "Araştırmalar, yeşil çay tüketiminin yüksek kan şekerini düşürmeye ve dengelemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca tembelleşmiş olan bağırsak sistemini düzenlemeye de katkı sunan yeşil çayı, bayram ziyaretlerinde veya evinizde ölçülü bir şekilde içebilirsiniz. Ancak özellikle hipertansiyon hastalarının tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekiyor. Artık çok iyi biliyoruz ki, spor yapmak hem fiziksel hem de ruhsal açıdan fayda sağlıyor. Yapılan çalışmalar, hareketlilik ve yürüyüşün bize insülin hormonun duyarlılığını artırdığını gösteriyor. Bu nedenle gün içerisinde yapılan en az yarım saatlik tempolu bir yürüyüş, vücudumuzda mutluluk hormonu olan endorfin salgısını artırıyor ve bu durum tatlı yeme isteğinin azalmasını sağlıyor. Bunun için ise günde ortalama 45 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapmak yeterli oluyor."