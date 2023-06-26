Bayramda tükettiğiniz şekere dikkat! Dişlerinizde geri dönülmez hasara neden olabilir

Kurban Bayramı'nda aşırı tüketilen şeker ve etlerin diş sağlığını tehlikeye atacağına dikkat çeken Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener, “Bayramda fazla tüketilen şeker ve asitli gıdalar diş sağlığı için zararladır" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:34 PAYLAŞ ABONE OL

Kurban Bayramı'nda özellikle lifli gıdalardan birisi olan kırmızı etin doğru şekilde tüketilmesine, şekerli ve asitli gıdaların ise mümkün mertebede az kullanılması gerektiğini belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener, "Bayramda özellikle fazla alınan şeker ve asitli gıdalar diş sağlığı açısından olumsuzdur.

Kurban Bayramı'nda lifli gıda olan etin dişler arasında kalabilme ihtimali çok fazladır. Kemikli etleri sert bir şekilde ısırarak dişleri kırma durumuna yol açabiliyor. Özellikle dişleri fırçalamama durumunda bol suyla çalkalama bir nebze olsun hem asidik ortamı rahatlatması açısından hem de şekerli gıdaların dişler üzerinde uzaklaşması açısından faydalı olabilir.