Bayramda yapılan bu hata vitaminlerin etkisini sıfırlıyor! Uzmandan kritik uyarı

"Bayramda beslenmemi bozdum, bari vitamin alıp dengeleyeyim" düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu belirten Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıbbi Farmakolog Dr. Nihal Kayır, bayramda çokça tüketilen çay ve kahvenin yanında alınan takviyelere dikkat çekti.
Kayır, dikkatsiz takviye kullanımının vücutta emilim krizine ve sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyararak, "Çay ve kahvenin içinde bulunan bazı bileşenler mineralleri hapsediyor. Demir, kalsiyum, magnezyum gibi ürünlerin kullanımı konusunda çok dikkatli olunmalı. Çay ile özellikle demir takviyeleri birlikte alınmamalı. Çaydaki tanenler demirin emilimini azaltır. Demir takviyesini kahve ya da çayla birlikte almak yerine, en az 1–2 saat ara bırakarak kullanmayı öneririm" dedi.
"HORMON DENGESİNİ BOZABİLİR"
Toplumda yaygın olan "Yağlı besinle D vitamini iyi emilir, baklava da yağlı" algısının hatalı olduğunu belirten Kayır, bu durumun vücudun hormon dengesini bozabileceğini, aşırı şekerli tatlıda "takviyeyi dengeleyici sağlık sigortası gibi görmenin" doğru olmayacağını söyledi.
MAGNEZYUMA AYRI PARANTEZ
Kayır, bayramda sıkça tüketilen magnezyumun mide hassasiyeti ve sindirim hızlanması yapabileceğini, bu nedenle ağır şerbetli tatlıların hemen ardından alınmasının mide ve bağırsak konforunu ciddi şekilde bozabileceğini vurguladı.
BAYRAMDA TAKVİYE TÜKETİM KILAVUZU
Takviyelerin ilaç dışı ve tamamen masum ürünler gibi görülmemesini gerektiğini anlatan Kayır, "Halsizlik, saç dökülmesi, yorgunluk her zaman vitamin eksikliği anlamına gelmez. Bu belirtileri kişiye özel yaklaşımla değerlendirilmeli. Bayram boyunca sağlık sorunları yaşamamak ve takviyelerden tam verim almak için çay, kahve veya tatlı tüketildikten sonra takviye almak için en az 1.5 - 2 saat beklenmeli. Vitamin ve mineraller çay, kahve veya meyve suyu ile değil, sadece temiz bir bardak su ile yutulmalı" diye konuştu.
TAKVİYELER NASIL KULLANILMALI?
Kayır, takviyelerin şu şekilde kullanılmasını önerdi:
Demir: Aç karnına, C vitaminiyle daha iyi
D vitamini: Yağ içeren öğünle daha iyi emilir
Magnezyum: Akşam daha iyi tolere edilebilir
Melatonin: Uyumadan 30–60 dakika önce
Koenzim Q10: lipofilik, yağ içeren öğünle birlikte
Omega-3: Yağ içeren öğünle daha iyi emilir