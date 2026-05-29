Bayramda yapılan bu hata vitaminlerin etkisini sıfırlıyor! Uzmandan kritik uyarı

BAYRAMDA TAKVİYE TÜKETİM KILAVUZU

Takviyelerin ilaç dışı ve tamamen masum ürünler gibi görülmemesini gerektiğini anlatan Kayır, "Halsizlik, saç dökülmesi, yorgunluk her zaman vitamin eksikliği anlamına gelmez. Bu belirtileri kişiye özel yaklaşımla değerlendirilmeli. Bayram boyunca sağlık sorunları yaşamamak ve takviyelerden tam verim almak için çay, kahve veya tatlı tüketildikten sonra takviye almak için en az 1.5 - 2 saat beklenmeli. Vitamin ve mineraller çay, kahve veya meyve suyu ile değil, sadece temiz bir bardak su ile yutulmalı" diye konuştu.