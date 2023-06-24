Bayramı sağlıklı geçirmek için dikkat! Eti pişirirken...

Kurban Bayramı yaklaşırken çeşitli önerilerde bulunan Doç. Dr. Meltem Soylu, kurban etinin nasıl saklanması ve pişirilmesi gerektiğine dair detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin dikkat etmesi gerekenlerin altını çizerken, kurban eti tüketiminin nasıl daha sağlıklı olabileceğini de anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:46 PAYLAŞ ABONE OL

Kırmızı etin; tavuk eti, balık, yumurta, sert kabuklu yemişler, yağlı tohumlar, kuru baklagiller ile aynı besin grubunda yer alıp benzer besin öğesi içeriklerine sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Soylu, "Bu grupta yer alan besinlerden yetişkinlerin her gün 1 porsiyon tüketmesi gerekir. 80 gram et 1 porsiyon olarak değerlendirilir ve yaklaşık 150-200 kalori verir. Dolayısı ile aslında günlük ihtiyacımız karşılanırken büyük miktarlarda tüketilmesi gerekmiyor. Kırmızı et, birçok besin öğesinden zengin olup özellikle büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı ve hastalıklara karşı direnç kazanılması bakımından önemlidir. Özellikle ette bulunan demirin vücutta kullanılabilirliği yüksek olduğundan demir eksikliği anemisini önlemede önemli yeri vardır. Bu nedenle özellikle çocukların, gebelerin, emziren kadınların, gençlerin ve yaşlıların diyetlerinde mutlaka bir miktar et bulunmalıdır. Ancak etin yağ içeriğine dikkat etmek gerekir. Yağlı etler obezite ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıklar için risk faktörü oluşturabilir. Koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkları olanlar kırmızı eti yağsız veya az yağlı olarak tercih etmeli, diyetisyen kontrolünde kısıtlı miktarlarda ve aşırıya kaçmadan tüketmelidirler" dedi.



Etin yanında, salata, söğüş, ayran veya yoğurt gibi kalsiyum ve vitamin değeri yüksek ürünlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Soylu, böylelikle etin de besleyici değerini artıracağını belirtti.