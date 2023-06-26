Bayramınız zehir olmasın! Kurban etiyle ilgili bu hatayı sakın yapmayın

Türkiye gelecek hafta 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Binlerce vatandaş kurban vazifesini yerine getirecek. Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik koşullarda saklanması ve doku enfeksiyonlarına sebebiyet verilmemesi için önemli uyarılarda bulundu. Hemen tüketilemeyecek kurban etini buzdolabına koymadan önce en az beş saat dinlendirmek gerektiğini söyleyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Yaşar Sevimli, kurban etinin serin ve güneş almayan ortamda dinlendirilip 24 saat buzdolabında (+4 C) bekletildikten sona dondurucuya (-18 C) alınmasını önerdi. Uygun şekilde bekletilmeden tüketilen kurban etlerinin ciddi sağlık sıkıntılarına neden olduğunu belirten Sevimli, bu hatırlatmaları her bayram öncesi yapmakta fayda olduğunu söyledi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu da bakteri üretmiş etlerin tüketilmesinin oluşturacağı sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "Bayramınız zehir olmasın" uyarısında bulundu.



Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, kurbanlık alırken mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş hayvanların seçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çünkü insanlarda da sağlık sorunlarına yol açan şarbon hastalığı Türkiye'de endemik olarak görülebiliyor" dedi. "Et protein açısından zengindir ama uygun koşullarda saklanmazsa çok çabuk bozulabilir" diyen Prof. Dr. Şerefoğlu'nun verdiği bilgilere göre et eğer saklanacaksa suyla temas etmemesi gerekiyor. Şerefhanoğlu, "Su ile yıkadıktan sonra saklamak doğru değil. Çünkü ıslandığında daha çabuk bozuluyor. Suyla temas eden etin hemen tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca çıplak elle de ete dokunmamak gerekiyor. İdeal olanı eldiven kullanmak. Elin ağza gitmemesine de dikkat edilmeli. Çünkü ette bakteriler bulunabilir, bunlarla temas zehirlenmelere neden olabilir. Et kesmek için kullanılan bıçaklar da yıkanmadan diğer ürünlerde kullanılmamalı. Örneğin salata ya da ekmek kesmek için kullanmayın. Bıçaktaki bakterilerle kontamine olabilir, diğer ürünleri de kontamine edebilir" diyerek uyarılarda bulundu.



Prof. Dr. Kıvanç Şerefoğlu, ayrıca et kesme esnasında yaralanmalara da dikkat çekti. Et keserken kullanılan bıçağın enfeksiyona neden olabileceğini belirterek yumuşak doku enfeksiyonu riski nedeniyle mutlaka bir hekime gösterilmesini önerdi.