Bazal Metabolizma Nedir? Bazal Metabolizma Hızı Hesaplama Nasıl Yapılır, BMR Kaç Olmalı?

İnsan vücudunun yaşamsal fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için metabolik sistemin doğru bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bazal metabolizma da insan vücudu için önemlidir. Bu yazımızda sizler için bazal metabolizma nedir, bazal metabolizma hızı hesaplama nasıl yapılır, BMR kaç olmalıdır gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Bazal Metabolizma Nedir?

İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için enerji sağlayan metabolizma sistemlerinin düzgün çalışmasına ihtiyaçları vardır. İnsan vücudu hareket halindeyken enerji harcamaktadır. Bu enerji harcama durumu dinlenme halindeyken de devam etmektedir. Yaşamsal fonksiyonların devam edebilmesi için enerji sağlayan metabolizma sisteminin işlevini yapması gerekmektedir. İnsan vücudunun temel işlevleri arasında nefes alma, nefes verme, hücre üretimi, sindirim, kan dolaşımı, vücudun ısı kontrolü, sinir sistemi fonksiyonları ve beyin sistemi fonksiyonları yer almaktadır. Tüm bu temel işlevlerin düzgün bir şekilde çalışmasını için enerji sağlayan metabolik sistem, bazal metabolizma olarak tanımlanmaktadır.

Bazal Metabolizma Hızı Kaç Olmalıdır?

Bazal metabolizma hızı insanların yaşına, cinsiyetine, yaptıkları aktivitelere göre farklılık göstermektedir. Bazal metabolizma, insan vücudunun yaşamını sürdürmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İnsanlar gün içerisinde ne kadar fazla enerji harcarsa o kadar fazla kalori yakmaktadır. Bu yakılan kalori miktarı insandan insana değişmekle birlikte kilo alıp vermeyi de doğrudan etkilemektedir. Bazal metabolizma kızı sabit bir hız değildir. İnsanların daha iyi bir vücut sistemine sahip olabilmesi için bazal metabolizma hızının doğru değerlerde olması gerekmektedir. Pek çok kişi BMR nedir diye merak etmektedir. BMR'nin açılımı bazal metabolizma hızı olarak tanımlanmaktadır. Bazal metabolizma hızı için ideal görülen değerler ise şu şekildedir:

20-40 yaş arasındaki kadınlarda: 1000-1400 arası

20-40 yaş arasındaki erkeklerde: 1200-1600 arası

Bazal Metabolizma Hızı Nasıl Hesaplanır?

Bazal metabolizma hızı hesaplama işleminde kişinin dinlenme halindeyken harcadığı enerji baz alınmaktadır. Bazal metabolizma hızını hesaplarken en yaygın kullanılan formül, Harris Benedict formülüdür. Bu formüle göre bazal metabolizma hızı şu şekilde hesaplanmaktadır:

Kadınlar için bazal metabolizma hızı hesaplama: 655.1 + (9.56 x kilo) + (1.85 x boy) – (4.68 x yaş)

Erkekler için bazal metabolizma hızı hesaplama: 66.5 + (13.75 x kilo) + (5.03 x boy) – (6.75 x yaş)

Bazal Metabolizma Hızını Ne Arttırır?

Bazal metabolizma hızı günlük yapılan aktiviteler, yenen yiyecekler, hormonal durumlar gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Bazal metabolizma hızı yaş ilerledikçe düşmektedir. Ayrıca stres, metabolik rahatsızlar da bazal metabolizma hızını doğrudan etkilemekte ve düşürmektedir. Bazal metabolizma hızının artmasında önemli bir rol oynayan bazı faktörler şu şekildedir: