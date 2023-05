Bebek Anne Karnında Nasıl Beslenir? Anne Karnındaki Bebek Ne Yer ve Neyle Beslenir?

Bebek anne karnında nasıl beslenir, sorusuna göbek kordonu aracılığı ile beslenir yanıtını veririz. Bebek anne karnında neyle beslenir, dediğimizde ihtiyacı olan bütün mineral ve vitaminleri anne kanından çekeceğini öğreniriz. Bebek anne karnında ilk üç ay nasıl beslenir, sorusuna annenin kanından geçen vitamin, mineral gibi besinler ile beslenir yanıtını veririz. anne karnında bebek ne yer, dediğimizde anne karnındaki bebeğin acıkması gibi bir durum da söz konusu olmadığını öğreniriz.

Bebek Anne Karnında Nasıl Beslenir?

Bebeklerin anne karnında gelişimlerini sürdürebilmeleri için oksijen ve besine ihtiyacı vardır. Bebekler anne karnındayken suyun içinde yaşar. Anne karnında bebek rahat şekilde beslenmeleri, göbek kordonu ve plasenta sayesinde olur. Bunlar bebeğin geçici organıdır. Yani doğduktan sonra bu organlara sahip olmaz. Kordon ve liflerin içinde bulunan kan gölleri, anne ile bebeğin kanının karışmadığı bir yapıya sahiptir. Bu da plasenta organı sayesinde mümkün olur.

Plasenta, özellikle gebeliğin dördüncü ayından sonra daha da büyür ve belirginleşir. Bebeğin oluşumu sırasında, ortaya çıkan liflerin içerisine küçük damarlar bulunur. Bu damarlar sayesinde anneden alınan besin, bebeğe iletilmiş olur. Plasentayı bebeğe bağlayan şey ise göbek kordonudur. Yani annenin yiyip içtikleri göbek kordonu ile plasentaya gidiyor, bebekler de plasentada depolananlarla beslenir. Hayvanlarda ve insanlarda merkezi sinir sistemine ilişkin bozukluklarla karakterize bakteri içeren ürünlerden uzak durulmalıdır. Yiyeceğiniz hayvansal ürünlerin iyi pişmesine dikkat edilmesi gerekir.

Anne Karnındaki Bebek Ne Yer ve Neyle Beslenir?

İlk üç aylık dönemde bebek tüm ihtiyacını anneden karşılayacağı için annenin günlük beslenmesine ekstra bir enerji ilave etmesine gerek yoktur. Gebeliğin kaçıncı haftası olursa olsun, anne karnındaki bebek açlık duygusunu hissetmez. Yani acıktığını bir şekilde anneye belli etmez. Fakat annenin dengeli beslenme alışkanlığı yoksa dengeli beslenmeye başlaması gerekir. Kordon ve plasenta sayesinde bebek sürekli beslenmektedir. Anne kendi açlığını hissettiği durumlarda gelişim açısından faydalı besinleri tüketmelidir. Bu beslenme döngüsü sayesinde bebek de kendi ihtiyacını karşılar. Annenin hamile iken uzak durması gereken yiyecek ve içecekleri şu şeklide sıralayabiliriz:

Alkol

Yumuşak peynirler,

Etli börek,

Soğuk etler,

Hazır salatalar,

Çiğ yumurtalar

Çiğ veya füme deniz ürünleri

Kafein

Hamileliğin 13 ila 15. haftalarından sonra bebeğin tat alma tomurcukları yetişkinlerle aynı boyuta gelir. Bu sebeplerden dolayı annenin beslenme şekli, yediği ve içtiği her şey bebeğin doğduktan sonraki beslenme şeklini doğrudan etkiler. Anne karnındaki bebek 29. hafta itibarıyla hızla kilo almaya başlar. 30. haftayla birlikte artık yağ depolamaya başlar. 37. haftaya dek bebek, her hafta neredeyse 250 gr civarında kilo alır. Anne karnındaki bebek annenin yediği içtiği her şeyin tadını alabilir. Bu nedenle doğduktan sonra ek gıdaya geçildiğinde aynı şeyleri yeme ihtiyacı duyar.