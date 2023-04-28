Bebek Anne Karnında Nasıl Nefes Alır? Anne Karnında Bebek Suyun İçinde Nasıl Boğulmaz ve Solunum Yapar?

Bebek anne karnında nasıl nefes alır sorusunu araştırırken anne ve bebek arasındaki yaşamsal fonksiyonları incelemek gerekir. Bebek anne karnında suyun içinde nasıl boğulmaz sorusu büyük küçük herkesin aklına gelebilir. Bebek anne karnında suda nasıl yaşar araştırmasında karşınıza çok ilginç sonuçlar çıkacaktır. Anne karnında bebek nasıl nefes alır sorusunun cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bebek Anne Karnında Nasıl Nefes Alır?

Bebek anne karnında gelişimine devam ederken havaya, yani oksijene ihtiyaç duyar. Bunun yanında tabi ki temel besin maddelerine ihtiyacı vardır. Ayrıca bebeğin vücudundaki zararlı maddelerin de dışarı atılması gerekir. Bebek, anne karnında iken tüm yaşamsal faaliyetlerini anne aracılığı ile yapar. Anne ile bebek arasındaki tüm besin alışverişi plasenta aracılığı ile yapılır. Rahim iç duvarında bulunan plasenta bebeğin yanındadır ve bebeğin yaşamsal fonksiyonları için gereklidir.

Bebek Anne Karnında Suyun İçinde Nasıl Boğulmaz?

Anne karnındaki bebekle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de bebeğin bu süreçte nasıl nefes aldığıdır. Bebeğin nefes alışı akciğerler aracılığı ile gerçekleşmez. Bebeğin nefes alışı da anneye bağlıdır. Bebekle anneyi birbirine bağlayan kordon, aynı zamanda solunum görevini de üstlenir. Bebek, kendisi için ihtiyaç duyulan oksijeni, kordondaki anne karnından alır. Aynı şekilde bebeğin kanındaki karbondioksit de kordon aracılığı ile anneye iletilir.

İlk bakışta bebeğin anne karnında bir sıvı içinde bulunduğu ve bu nedenle boğulabileceği düşünülür. Bebek, yetişkin bir insan gibi nefes almadığı için boğulma söz konusu değildir. Bebekteki oksijen alıp karbondioksit verme olayı tamamen anne karnındaki kordondan yapılır. Bu nedenle kordon sağlığı çok önemlidir. Kordonda yaşanan sorun bebeğin solunum sistemi ile ilgili de sorun yaşanmasına neden olur.