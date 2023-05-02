Bebek Kaç Haftada Doğar? Normal Doğumda İkiz, Kız Ve Erkek Bebek Kaçıncı Haftada Doğar?

Doğum her annenin ve anne adayının ilgisini çeken bir konu olmuştur. Doğum zamanı, normal doğum, sezeryan doğum ve farklı parametrelere göre değişiklik göstermektedir. Bebeğinin cinsiyetine göre ya da ikiz olmasına bağlı olarak doğum zamanının değişip değişmeyeceğini merak eden anne adayları doğru yerdesiniz. İşte merak edilen "Bebek kaç haftada doğar? Normal doğum sancısı kaçıncı haftada başlar? İkiz, kız ve erkek bebek kaçıncı haftada doğar?" sorularının yanıtları bu yazımızda…

Bebek Kaç Haftada Doğar?

Bebeğin anne bedenindeki yaşamını bitirmesi doğum olarak adlandırılır. Annenin ameliyatsız bir şekilde bebeğini dünyaya getirmesi ise normal doğumdur. Normal doğum, hamilelik sürecinin 38- 40. haftalarda gerçekleşir. 37 haftadan önceki doğumlar erken doğum, 42 haftanın sonrasında olan doğumlar ise geç doğum olarak adlandırılır. Normal doğum sancıları normal doğumun gerçekleşeceği zaman yani genellikle 38.- 40. haftalarda başlar. Doğumun yaklaştığının en büyük göstergesi ve belirtisi doğum sancılarıdır.

Annelerin normal doğum yapamayacağı durumlarda ise ameliyatlı bir doğum türü olan sezeryan doğum tercih edilir. Sezeryan doğum ise genellikle hamileliğin 39. haftasında yapılması tercih edilir. Tam zamanına doktor karar verir.

İkiz, Kız ve Erkek Bebek Kaç Haftada Doğar?

Normal olarak doğum zamanı 38- 40. haftalar arasında gerçekleşir. Fakat erkek bebek bekleyen annelerin doğum zamanı beklenenden 5 ya da 6 gün daha geç gerçekleşebilir. Kız bebek bekleyen annelerin doğum zamanı ise genellikle zamanında ya da bazen beklenenden 1 hafta daha erken olabilir.

İkiz gebelik her zaman erken doğum riski taşımaktadır. Tek çocuk gebeliklerde normal doğum zamanı 38- 40. haftalar iken, ikiz gebelikte genellikle 37. haftada bebekler dünyaya gelmektedir.