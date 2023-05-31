Bebek Kusması Ne Zaman Tehlikeli? Bebeklerde Kusma Hangi Durumlarda Tehlikeli?

Bebek kusması ne zaman tehlikeli sorusunun cevabı bilinerek bebekler emniyetli şekilde büyütülebilir. Bebeklerde su gibi kusmak tehlikeli mi sorusu da akla gelenler arasındadır. Bebek kusması genellikle normal kabul edilir. Fakat bir kısım hususlara dikkat edilerek kusmanın tehlikeli boyutlara gelip gelmediği anlaşılabilir. Bebeklerde kusma hangi durumlarda tehlikeli sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebek Kusması Ne Zaman Tehlikeli?

Bebeklerde sindirim sistemi tam olarak gelişmediği için bebekte sık sık kusma olayı gözlemlenir. Yeni doğan bebeklerin günde 3-5 kez kusması normal kabul edilir. Daha fazla kusma ise normal değildir ve doktor muayenesi gerekir. Ayrıca bebek kustuğunda kusmuk içinde yeşil renkli safra ya da kan görüyorsanız da doktora müracaat etmeniz tavsiye edilir. Kusma sayısının fazla olması ve kusmuk içindeki bileşenler baz alınarak hareket etmekte fayda vardır.

Bebeklerde Su Gibi Kusmak Tehlikeli Mi?

Özellikle ek gıdaya başlamamış olanlar su gibi kusarlar. Bebek sadece anne sütü aldığı için midesinde de sadece süt vardır. Bu nedenle kusmuğun da su gibi olması çok normaldir. Kusmayı yüksek ateş, huzursuzluk, öksürük, ağlama ve diğer enfeksiyon belirtileri takip ediyorsa acilen bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz gerekir. Bebeğin gelişiminde kusma, normal olan fakat hassasiyetle takip edilmesi gereken bir durumdur. Burada önemli olan kusmaya neden olan hastalığın tedavi edilmesini sağlamaktır. Gerek görülen tahliller ile hastalığın nedeni tespit edilebilir. Uygun tedavi adımları ile metabolizma normal seyrine kavuşacaktır.