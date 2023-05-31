Bebek Serum Fizyolojik Yutarsa Ne Olur? Bebeklerde Şırıngayla Burun Temizleme Zararlı Mı, İzotonik Su Zarar Verir Mi?

Bebek serum fizyolojik yutarsa ne olur sorusu pek çok ebeveynin aklına takılan konulardan birisidir. Özellikle hastalık döneminde pek çok yola başvuran ebeveynler bebeklerde şırıngayla burun temizleme zararlı mı diye düşünebilirler. Bunun akabinde ise ya da serum fizyolojik kullanıldıktan sonra bebekler izotonik serum yutarsa zarar verir mi sorusu akıllara gelebilir. İşte tüm bu sorulara karşılık bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmaya ulaşmak için haberimizi okumaya devam edin ve bebek serum fizyolojik yutarsa ne olur öğrenmiş olun.

Bebek Serum Fizyolojik Yutarsa Ne Olur?

Özellikle kış aylarında burun tıkanıklığı bebeğinizin rahat nefes almasını engeller ve bebeğiniz rahatsız olabilir. Henüz korunmaya ve bakıma muhtaç olan bebeklerde bu tıkanıklık rahatsızlıklara yol açabilir. Bu gibi etkenlerden çocuğunuzu korumak için serum fizyolojik ile çocuğunuzun burnunu temizleyebilirsiniz. Halk dilinde tuzlu su olarak bilinen serum fizyolojik içeriği vücuda herhangi bir zararı olmayan tuzlu su çözeltisidir ve bu sebeple bebeklerde ve çocuklarda rahatlıkla kullanabilir. Bu sayede bebeğinizin gün boyu maruz kaldığı bakteri ve toz gibi etkenlerden yada hasta oldukları zaman burunlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Serum fizyolojik sadece bebek ve çocuklarda değil yetişkin bireylerde de kullanıma uygun bir maddedir. Serum fizyolojik kullanımı sayesinde bebeğinizin burnu geceleri tıkanmaz ve rahat bir nefes alarak uykusunu bozmadan uyuyabilir. Bu serum sayesinde bebeğinizin burun içerisinde bulunan kurumuş ve birikmiş olan mukusları kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Tuzlu su çözeltisi olan ürün koruyucu içermeyen bir yapıya sahip olduğu için oldukça güvenilirdir. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi aşırı derecede serum fizyolojik kullanımı da zararlı olabilir. Eğer bebeğiniz bunu yanlışlıkla yutarsa, bu olayın devamlı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda uzun vadede zararlı olabilir.

Serum fizyolojik kullanmadan önce ve eğer bebeğiniz bunu yutarsa muhakkak uzman bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz.

Serum Fizyolojik Nedir?

Halk arasında tuzlu su çözeltisi olarak bilinen maddenin vücuda herhangi bir zararı bulunmayan tıp bilimi içerisinde kullanılan bir serum çeşidi olarak bilinir. Her 100 ml çözelti içerisinde 0,9 gram sodyum klorür içerir. Bu miktar çok fazla olmadığından dolayı küçük yaşlarda kullanım için herhangi bir sıkıntı içermez. Serum fizyolojik, izotonik su olarak da adlandırılır. Serum fizyolojik kullanımı ise yaraları ve sinüsleri temizlemek başta olmak üzere bazı durumlarda dehidrasyonu tedavi etmek için de kullanılır. Eczanelerden satın alınabileceği gibi evde de hazırlanabilir. Ancak evde serum fizyolojik hazırlarken miktar ve hijyen ile ilgili yönergelerin son derece dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekir ve hazırlanan serum fizyolojik 24 saat gibi kısa bir süre içinde kullanılmalıdır. Pek çok farklı nedenlerden ötürü serum fizyolojiğin evde hazırlanması yerine hazır alınması önerilebilir. Kolaylıkla uygulanabilen, vücuda zararı olmayan bu ürün pratik ve sağlıklı olduğu için çok sık tercih edilir. Serum fizyolojik burun içerisinde kurumuş veya birikmiş olan mukus yüzünden zorlaşan nefes alıp verme eyleminde burnun temizlenmesi için kullanılır. Nemlendirici bir özelliğe sahip olan serum fizyolojik yetişkin bireylerde de kullanılan bir yapıya sahip olduğundan burun kuruluğunu hızlıca giderir ve daha rahat nefes almanıza yardımcı olur.

Serum Fizyolojik Nasıl Kullanılır?

Serum fizyolojiğin kullanımı kolay olsa da bebeklere uygulamak zaman zaman zorlu bir süreç haline gelebilir. Bebeğin burnunu temizlemek için serum fizyolojik kullanmayı düşünüyorsanız eşinizden ya da bir başka yetişkinden bebeğin sabit durması için yardım almanız sürecin hızla tamamlanmasını sağlayabilir. Bebeklerde serum fizyolojik kullanımı için şu yönergeler takip edilebilir:

• Bebek sırt üstü yatırılıp başı bir tarafa doğru çevrilir. Ardından yukarıda kalan burun deliğine flakondaki serum fizyolojik uygulanır.

• Baş diğer tarafa çevrilerek aynı işlemler diğer burun deliğine tekrarlanır.

• Her serum fizyolojik uygulamasından sonra mukozaların boşalabilmesi için bebek kaldırılıp dik pozisyonda tutulur.

Serum fizyolojik kullanımı çok küçük bebeklerde farklı şekillerde yapılabilir. Uygulama konusunda ayrıntılı bilgi için hekiminize danışmanız önerilir.