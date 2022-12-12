Bebek Ultrason Terimleri - Bebek Ultrason Kağıdında Yazan Terimler Ne Anlama Gelir?

Ultrason, pek çok hastalığın görüntülenmesinde kullanılan tıbbi bir alettir. En önemli kullanım alanlarından bir tanesi de anne karnındaki bebeklerin görüntülenmesidir. Yeni bir bebeğe sahip olma heyecanı içerisinde olan ebeveynler ultrason yapıldıktan sonra verilen kağıtta yazan terimler ve anlamlarını merak ederler. Bu nedenle pek çok ebeveyn adayı bebek ultrasonundan sonra; bebek ultrason terimleri ne anlama gelir sorusunun yanıtını araştırır.

Bebek Ultrason Terimleri

Ultrason ile muayene uzun yıllardır gebelik sırasında yapılan rutin muayenelerde kullanılmaktadır. Ultrason aleti ile bebeğin zarar vermeden ve radyasyon yaymadan güvenli bir şekilde görüntü elde edilir. Görüntüden yola çıkılarak alınan raporlarda ise bazı terimler bulunur. Bu terimler ve anlamları şu şekilde karşımıza çıkar:

AC: Bebeğin karın çevresi ölçüsüdür.

AD: Bebeğin karnının çapıdır.

AFI: Amniyotik sıvı miktarını gösterir.

CRL: Bebeğin poposu ile başı arasındaki mesafeyi belirtir.

DD: Tahmini olarak bebeğin doğum tarihidir.

EDD (LMP): Son regl dönemine göre doğum zamanını gösterir.

EDD (AUA): Bebeğin anne karnında yapılan ölçümlerine bağlı olarak doğum zamanını gösterir.

FHR: Anne karnındaki bebeğin kalp atış hızını belirtir.

EFW: Bebeğin anne karnındaki ağırlığının tahmini göstergesidir.

FL: Bacakta bulunan uyluk kemiğiinin uzunluğudur.

GS: Gebelik kesesi.

BPD: Başın kulakların üzerindeki bölümünden ölçülen çap.

HC: Baş çevresi uzunluğu.

YS: Yolk kesesi.

HL: Humerus (uzun kol kemiği) uzunluğu.

NT: Ense pilisi kalınlığı.

RA: Kalbin sağ kulakçığı.

LA: Kalbin sol kulakçığı.

RV: Kalbin sağ karıncığı.

LV: Kalbin sol karıncığı.

AO: Aort damarı.

W: Bebeğin içerisinde bulunduğu hafta.

Detaylı Ultrasonda Neler Öğrenilir?

Detaylı ultrason, gebelik için yapılan tetkikler arasında en önemli olanıdır. Bu incelemeye her gebe en az iki defa girmelidir. İlk yapılması gereken zaman 12. haftadır ve daha sonrasında 18- 20. haftalarda bir kez daha yapılması gerekir. Detaylı ultrasonda bebek incelenmesine baş bölgesinden başlanır. Baş ve baş içi yapıların anatomik olarak bütünlüğü incelenir. Ardından omurga bütünlüğüne bakılır. Dudak damak yarıkları varlığı, burun kemikleri, küçük çene gibi anormal durumların var olup olmadığı hakkında detaylara ulaşılır. Karın sahası içerisinde karın duvar zarının sağlam olup olmadığı, diyaframın durumu, idrar torbası ve göbek kordonu damarlarının durumuna bakılır. El, ayak, kol ve bacak kemikleri incelenir. Kalp atım hızının normal olup olmadığı, kalbin üzerinde delik olması ve ritim bozuklukları değerlendirilir.