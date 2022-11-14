Bebek ürünlerindeki büyük tehlike! Bilmeden kullanıyor olabilirsiniz...

Oyuncaklar ve bazı bebek ve çocuk ürünlerinin yapımında plastik türevi PVC maddesinin kullanılabildiğini belirten uzmanlar, bu ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu uyarısı yaptı.

Diş kaşıyıcıları, önlükler, oyuncaklar gibi birçok bebek ve çocuk ürününün yapımında PVC yani polivinil klorür kullanıldığı bilgisini veren Denizli, "PVC başta olmak üzere plastik maddelerde, sentetik insan yapımı bir kimyasal olan fitalatlar kullanılır. Fitalat içeren plastikler; bebek tekstil ürünleri, bebek bakım ürünleri, oyuncaklar gibi malzemelerin yapımında kullanılıyor" dedi.

Denizli, bebek ve çocuk ürünlerinin içeriğinde bulunabilen diğer kimyasallarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Polietilen, oyuncak, çocuk oyun alanları, yemek kapları gibi malzemelerin yapımında kullanılır. Polipropilen, tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri, plastik sandalye, masa gibi bebek ve çocuk mobilyalarının yapımında kullanılır. Bunlara ek olarak Bisfenol-A kullanılarak sentezlenen polikarbonat plastikler, biberon, emzik, bebek mama kapları gibi ürünlerin yapımında; poliesterler, kumaş dayanıklılığını artırmak için bebek ve çocuk tekstil ürünlerinde kullanılır. Silikonlar, emzik, biberon, önlük, oyuncak gibi malzemelerin yapımında; poliüretanlar ise bebek, çocuk yatağı ve çocuk koltuğu yapımında kullanılır."