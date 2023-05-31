Bebekler Ellerini Neden Emer? Bebekler Tok Olmasına Rağmen Neden Elini Emer, Normal mi?

Yenidoğanların, ilk 6 ay boyunca beslenebilmeleri için tek yol emmedir, ancak aç olmamasına rağmen bebekler ellerini neden emer diye merak eden çok sayıda ebeveyn bulunur. Bebekler neden elini emer bilmek isteyenler için bunun en önemli nedeni, açlıktır. Bebekler, el ve parmak emme alışkanlığını ana rahminde kazanır. Bu yüzden normal mi diye endişelenmeye gerek yoktur. Bebeklerin ellerini emmelerinin sebepleri arasında neler bulunur? İşte detaylar…

Bebekler Ellerini Neden Emer?

Yenidoğan bebekler, 3-4 aylık olduktan sonra ellerini ve başparmaklarını emmeye başlarlar. Hatta bazı çocuklarda bu alışkanlık 3 ila 6 yaşa kadar devam eder. Bu, fiziksel kaynaklı olabileceği gibi psikolojik de olabilir. Bebekler genellikle kendilerini huzursuz, stresli, utanmış veya sıkılmış hissettiklerinde kendilerini rahatlatmak için refleks olarak ellerini veya başparmaklarını emerler. Bazı uzmanlar bunun asıl sebebini, anne ve çocuk arasındaki güven duygusunun oluşamamasına bağlar. Güvende hissetmeyen çocuk, daha fazla endişelenmemek için parmağını emer. Bu, hem stresin azalmasını hem de duygusal olarak tatmin olmasını sağlar. Yorgunluk veya uykusuzluk, el ve parmak emmenin diğer nedenleridir. Bazı bebekler sinirli ve huzursuzken ağlar, bazıları ise ellerini emerek kendini sakinleştirmeyi tercih eder.

Bebeklerin el ve parmak emmesinin fiziksel nedenleri içinde açlık, diş çıkarma ve uykusuzluk bulunur. Birkaç saat önce yemek yiyen bir bebeğin parmağını emmeye başlaması, onun acıktığının işareti olabilir. Çocukların dişleri çıkmaya başladığında diş etleri acır ve kaşınır. Bundan dolayı bebekler, acıyı ve kaşıntıyı azaltmak için parmaklarını emerler.

Bebekler Parmak Emmeyi Ne Zaman Bırakır?

Genel olarak bebekler, el ve parmak emme alışkanlığını 1,5 veya 2 yaşına geldiklerinde bırakırlar. Fakat bazıları bunu 6 yaşına kadar sürdürebilir. Çocuğa parmak emmeyi bıraktırmak için bazı önlemlerin alınması gerekir. Örneğin elini emmeye başladığında oyalamak için ona bir oyuncak verilmelidir. Böylece dikkati dağılır ve alışkanlığını tekrarlamaktan vazgeçer. Kış aylarında eldiven giydirmek, bebeğin bu hareketten uzak durmasını sağlar. Aynı şekilde parmaklarına sargı bezi sarmak etkili yöntemlerden biridir. Son olarak ellerini ve parmaklarını emen çocuğa yaptığının kötü ve yanlış olduğunu söylemek de caydırıcı olabilir.