Bebekler için adeta koruyucu bir aşı! Uzmanlar annelere öneriyor...





"Emzirmede aile ve toplumun desteği önemlidir"

Uzm. Dr. Dinç, annenin emzirme sürecini daha iyi geçirebilmesi için destek almasının önemine vurgu yaptı. Bir sağlık çalışanından rehberlik hizmeti almanın yüksek oranda emzirme ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Dinç, aile ve toplumsal desteğin de önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Toplum arasında yayılan emzirmeye ilişkin bazı efsaneler anneleri moral olarak kötü etkileyebilmektedir. Bunlar, emzirmenin ağrılı olduğu ya da emzirme ile bebeğin yeterli beslenemeyeceği gibi olumsuz ve yanlış düşüncelerdir. Emzirme sırasındaki ağrı çoğu zaman yanlış teknikle emzirmekten kaynaklanır, bu da hem annenin ağrı duymasına hem de bebeğin yeterli süt alamamasına neden olur. Emme tekniğinin düzeltilmesi için sağlık profesyonellerinden yardım alınmalıdır."