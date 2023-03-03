Bebekler Ne Zaman Görür? Yeni Doğan Bebekler Ne Zaman Görmeye Başlar ve Göz Teması Kurar?

Bebekler ne zaman görür? Sorusu direkt olarak insanın kendi ile ilgili merak ettiği temel bir sorudur. Doğum anından ölüm anına insan son derece sistemli bir şekilde gelişir ve büyür. Yeni doğan bebek gözlerini ne zaman açar ve etrafını görmeye başlar? Konusunda yapılan araştırmalar ise bugün de akademik camiada devam etmektedir. Ayrıca yeni doğan bebek ne zaman görür? Konusunda yetişkinlerin de oldukça meraklı olduğunu söylemek mümkün.

Bebekler Ne Zaman Görür?

İnsan doğası bilindiği üzere oldukça karmaşık ama sistemli bir yapıdır. Tıp dünyasında bugün dahi her gün insan üzerine yapılan araştırmalarda yeni bulgulara rastlanır ve farklı testler yapılır.

İnsanoğlunun yapısını anlamak için öncelikle bebeklik çağından başlanmalıdır. Bunun nedeni de psikoloji de dahil olmak üzere insanın ömrü boyunca yaşayacağı gelişimin çok büyük bir kısmının bebeklik dönemi ile ilgili olmasıdır. Genetik ve psikolojik faktörlerin haricinde fizyolojik gelişim de bilindiği üzere bebeklik ile doğrudan ilgilidir.

Bebekler, ilk doğduğunda güçlü kas ve kemik yapılarına sahip değildirler. Yani dolayısıyla güçlü bir görme sisteminin de olduğunu söylemek mümkün değildir. Bebekler ilk doğduğu esnada yalnızca ortamın karanlık mı yoksa aydınlık mı olduğunu görüp anlayabilirler fakat çok kısa bir süre sonrasında bu görüşün detayı artar ve yeni doğmuş bebek 15-20 santim kadar uzağındaki cisimleri görebilir hale gelir.

Bebekler Ne Zaman Göz Teması Kurar?

Bebeklerin çok yakınındaki bazı cisimleri görüp algılayabilmeleri onların bu cisimleri tanımlayabildiği ya da üzerine düşünebildiği anlamına gelmez.

Bebekler, özellikle 3 aya kadar insanlarla göz teması kuramazlar. 3 aya kadar bebeklerin bakışları yalnızca bir görme eyleminden ibarettir, insanla herhangi bir göz teması veya iletişim söz konusu değildir.

Bebekler Kaçıncı Ayda Renkli Görmeye Başlar?

Bebekler ilk doğdukları an yalnızca içinde bulunduğu ortamın karanlık mı yoksa aydınlık mı olduğunu tespit edecek kadar görme yeteneğine sahiptirler. Bundan sonrasında ise yavaş yavaş bu görüş netleşmeye ve daha uzak mesafelere yetecek kadar gelişmeye başlar.

Bebekler, ilk 2 ay göz teması kuramamakla birlikte gördükleri şeylerin de renklerini ayırt edecek kabiliyete sahip değildirler. Buna göre yeni doğan bebek canlı olan siyah ve beyaz renkleri ilk iki aya kadar ayırt edebilme yeteneğine sahiptirler. Parlak, büyük cisimleri bu esnada tanır. Annesini göz teması kuramasa bile fark eder ve hisseder.

Bebeğin, renkleri yavaş yavaş algılamaya ve tonları detaylandırmaya başlaması yaklaşık olarak 3. Ayda başlar ve süreç gelişerek devam eder.