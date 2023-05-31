Bebekler Neden Hıçkırır? Bebekleri Neden Hıçkırık Tutar, Normal Mi?

Bebeğin büyüme sürecinde hıçkırık genellikle normal kabul edilir. Bebekler neden hıçkırır sorusunun cevabı bilindiğinde konuya daha profesyonel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Genellikle normal kabul edilen hıçkırık, bazı durumlarda farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Yeni doğan bebek neden hıçkırır sorusu, ebeveynin en çok araştırdığı konular arasındadır. Bebeklerde hıçkırık normal mi sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bebekler Neden Hıçkırır?

bebekler genellikle emzirme sonrasında hıçkırır. Bebek büyüdükçe bebeğin hıçkırma sıklığı da azalacaktır. Anne sütü alan bebek direkt olarak sütü sindirmeye başlar. Bu sindirim süreci diyaframda bulunan sinirlerin de uyarılmasını sağlar. Bebek de bu durum karşısında refleks olarak hıçkırır.

Bebekte hıçkırma, normal kabul edilen bir metabolizma olayıdır. Hıçkırık, normalden uzun sürüyorsa ve hıçkırıkla beraber kusma ve ishal gibi sorunlar görülüyorsa doktor muayenesi gerekebilir.

Yeni Doğan Bebek Neden Hıçkırır?

Bebeklerin sindirim sistemi tam gelişmemiştir. Bebeğin sindirim sistemi zaman içerisinde gelişir. Yeni doğan bebeğin sindirim sistemi geliştikçe hıçkırma sıklığı da azalacaktır. Yeni doğan bebeğin hıçkırması da sindirim sisteminin yeterli oranda gelişmemiş olması ile ilgili bir durumdur. Sıradan bir refleks durumu olan hıçkırığın normal olmadığına karar verecek olan hekimlerdir. Yapılacak olan tahlillerle sorunun kaynağı tespit edilebilir. Bu nedenle hıçkırık durumunun normalden farklı olduğunu düşünüyorsanız uzman hekim kontrolü uygun olacaktır.