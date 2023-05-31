Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Bebekler Neden Hıçkırır? Bebekleri Neden Hıçkırık Tutar, Normal Mi?

Bebekler Neden Hıçkırır? Bebekleri Neden Hıçkırık Tutar, Normal Mi?

Bebekler sık sık hıçkırır. Hıçkırma genellikle normal kabul edilen bir durumdur. Peki, bebekler neden hıçkırır? Bebeklerde hıçkırma sıklığı yeni doğan bebeklerde çok daha fazladır. Bebek büyüdükçe hıçkırma sıklığı da azalacaktır. Yeni doğan bebek neden hıçkırır sorusu da bu kapsamda araştırılan bir konudur. Hıçkırığın normal olup olmadığı da anne babaların merak ettiği konular arasında sayılabilir. Bebeklerde hıçkırık normal mi sorusunu sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:19
ABONE OL
BEBEKLER NEDEN HIÇKIRIR? BEBEKLERİ NEDEN HIÇKIRIK TUTAR, NORMAL Mİ?

Bebeğin büyüme sürecinde hıçkırık genellikle normal kabul edilir. Bebekler neden hıçkırır sorusunun cevabı bilindiğinde konuya daha profesyonel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Genellikle normal kabul edilen hıçkırık, bazı durumlarda farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Yeni doğan bebek neden hıçkırır sorusu, ebeveynin en çok araştırdığı konular arasındadır. Bebeklerde hıçkırık normal mi sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bebekler Neden Hıçkırır?

bebekler genellikle emzirme sonrasında hıçkırır. Bebek büyüdükçe bebeğin hıçkırma sıklığı da azalacaktır. Anne sütü alan bebek direkt olarak sütü sindirmeye başlar. Bu sindirim süreci diyaframda bulunan sinirlerin de uyarılmasını sağlar. Bebek de bu durum karşısında refleks olarak hıçkırır.

Bebekte hıçkırma, normal kabul edilen bir metabolizma olayıdır. Hıçkırık, normalden uzun sürüyorsa ve hıçkırıkla beraber kusma ve ishal gibi sorunlar görülüyorsa doktor muayenesi gerekebilir.

Yeni Doğan Bebek Neden Hıçkırır?

Bebeklerin sindirim sistemi tam gelişmemiştir. Bebeğin sindirim sistemi zaman içerisinde gelişir. Yeni doğan bebeğin sindirim sistemi geliştikçe hıçkırma sıklığı da azalacaktır. Yeni doğan bebeğin hıçkırması da sindirim sisteminin yeterli oranda gelişmemiş olması ile ilgili bir durumdur. Sıradan bir refleks durumu olan hıçkırığın normal olmadığına karar verecek olan hekimlerdir. Yapılacak olan tahlillerle sorunun kaynağı tespit edilebilir. Bu nedenle hıçkırık durumunun normalden farklı olduğunu düşünüyorsanız uzman hekim kontrolü uygun olacaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA