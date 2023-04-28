Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür? Evde Bebeğin Ateşi En Hızlı Nasıl Düşürülür?

Ebeveynler bebekleri veya çocukları ile ilgili en çok yüksek ateş sebebiyle endişeleniyorlar. Aslında ateş, vücudun bağışıklık sisteminin çalıştığı anlamına gelmektedir, bu nedenle de bebeklerin ateşi çıktığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak ve doktorunuzu aramak yapılacak ilk şeydir. Bebeklerde ateş ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; bebeklerde ateş nasıl düşürülür, 2 yaşındaki bebeğin ateşi nasıl düşürülür, diş çıkaran bebeklerde yüksek ateş nasıl düşürülür, evde bebeklerde ateşi en hızlı ne düşürür?

Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür?

Her bebek mutlaka ateşlendiği dönemler geçirir. Panik yapmadan ateşi düşürmek mümkündür. Eğer çocuğunuz 3 aydan büyük ise güvenli miktarda çocuk asetaminofen verebilirsiniz. Doktorunuz size bebeğinizin kilosuna uygun olan ateş düşürücü ilacı önerecektir. Bir diğer yöntem ise evinizi hatta bebeğinizin odasını serin tutun. Ateşin yükselmesini engellemeye yardımcı olacaktır.

Evde Bebeğin Ateşi En Hızlı Nasıl Düşürülür?

Eğer bebeğiniz 3 aylıktan küçük ise ve ateşi yükseliyorsa en kısa sürede doktorunuza başvurun. 3 aylıktan büyük bebekler için ise şunları yapabilirsiniz; bebeğinizi ılık suyla yıkayın. Yıkamadan önce ise bileğinizde suyun sıcaklığını kontrol edin. Bunun dışında bebeğinizin giysilerini hafifletin, tek parça kıyafeti kalması yeterli olacaktır. Ateşle birlikte vücutta su ihtiyacı artacaktır, bu nedenle su kaybını önlemek için bebeğinize su verin. Suyun yanı sıra anne sütü ve mama da verilebilir. Çocuk doktorunuzun bebeğinizin kilosuna uygun vereceği dozlarda ilaç kullanabilirsiniz. Ilık uygulama yapmak da ateşi düşürmeye yardımcı olacaktır.