Bebeklerde Diş Ne Zaman Çıkar? Kız ve Erkek Bebek Ne Zaman Diş Çıkarır?

Bebeklerde diş ne zaman çıkar konusu bir bebeğin ay olarak izlenebileceği dönemlere denk gelir. Büyüme evreleri takip edilirken bebekler ne zaman diş çıkarır sorusuna net olarak yanıt bulmak önem taşır. Bu bakımdan bebekler en geç ve en erken ne zaman diş çıkarır sorusu uzmanlar tarafından da detaylı olarak yanıtlanır. Merak ettiğiniz kız ve erkek bebek ne zaman diş çıkarır sorusunu sizler için en detaylı şekilde yanıtladık.

Bebeklerde Diş Ne Zaman Çıkar?

Bebeklerin gelişim evreleri üzerinde titizlikle durmak gerekir. Bu evreler içerisinde diş çıkarma süreci son derece önemlidir. Çünkü diş çıkarma belirtileri gösteren bebekler zaman zaman huzursuzluk yaşayabilirler. Böyle durumlarda bebeği rahat ettirebilmek için de bu döneme hazırlıklı olmak gerekir. Bebeklerin diş çıkarma dönemleri genelde 6-7 aylık oldukları zamana denk gelir. Ancak bazı bebeklerin anatomik yapıları gereği bu dönem 4 ya da 5. Aya da denk gelebilir. Anne ve babaları ise en çok endişelendiren durum ilk defa ne zaman diş çıkaracağı zaman dilimidir.

Kız ve Erkek Bebekler Ne Zaman Diş Çıkarır?

Kız ve erkek bebeklerde diş çıkarma konusunda belirgin bir farklılık olmaz. Genel olarak bebekler aynı dönemlerde diş çıkarmaya başlarlar. Ancak bazı bebeklerde bu süreç biraz daha gecikme gösterebilir. Bebeklerde diş çıkmanın gecikmesinin belirli nedenleri olabilir. Bazı bebekler ilk yaşını doldurduktan sonra da diş çıkarmaya başlayabilir. Ancak erken çıkan diş sayesinde bebekler ilerleyen süreçte çok daha iyi bir konuşma becerisine sahip olabilir. Bunun yanında ağız yapısı da daha net şekilde oturur. Geç çıkarması durumunda ise konuşma evresine geçişlerde birtakım sorunlar ile karşılaşılabilir.

Bebeklerin Diş Çıkarması Nasıl Anlaşılır?

Birçok ebeveyni en çok tedirgin eden konulardan birisi ise bebeğin diş çıkarıp çıkarmadığını anlayamamaktır. Böyle durumlarda bazı semptomların ortaya çıkması gerekir. Örneğin bebekler bu dönemde ateşlenme belirtileri gösterebilirler. Aynı zamanda her cismi ağızlarına götürme eğilimi gösterebilirler. Bu durum damaklarının kaşınmasından meydana gelir. Buna ek olarak diş çıkarmaya başladığını anlamak için iştah durumuna da bakabilirsiniz. Bebekler bu dönemde iştahsızlık gösterebilirler ve hiçbir gıdayı tüketmek istemezler. Böyle durumlarda kilo kayıpları da bebeklerin bu dönemde yaşayabilecekleri durumlardandır. Uykusuzluk ise en önemli etkiler arasındadır. Bu dönemde bebekler özellikle gece uykusunda sık sık uyanabilirler.