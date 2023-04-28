Bebeklerde Hıçkırık Nasıl Geçer? Evde Bebeğin Hıçkırığı Nasıl Geçirilir?

Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer sorusu, bebek gelişiminde çok önemli bir araştırma konusudur. Bebeğin hıçkırığı nasıl geçer sorusuna cevap bulunarak bu konuda çok daha bilinçli hareket edilebilir. Hıçkıran bebek nasıl tutulmalı araştırması da konu ile ilgili bilinçlenme adına önemlidir. Bebeklerde hıçkırık ne kadar sürer konusu da irdelenmelidir. Bebeklerde sıklıkla yaşanan hıçkırık sorunu nasıl giderilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebeklerde Hıçkırık Nasıl Geçer?

Bebekler, emzirme esnasında hıçkırabilir. Yeni anne olmuş kadınlar bu durum karşısında stres yapabilir. Oysa söz konusu problem son derece normal ve bebeğin yetişme sürecinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Bebeğin anne sütü ile birlikte hava yutması, hıçkırmasına neden olur. Hıçkırmaya başlayan bebeği emzirmeyi bırakmanız gerekir. Sonrasında ise bebek dik tutulup sırtı sıvazlanabilir. Buna rağmen hıçkırık geçmiyorsa, bebeğe az miktarda su içirilebilir.

Bebeklerde Hıçkırık Ne Kadar Sürer?

Bebeklerde sıklıkla karşılaşılan hıçkırık sorunu uzun süre devam etmez. Genellikle bu süreç 5-6 dakika içinde sonlanacaktır. Bu süre içerisinde soğukkanlı olup ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Bilinçli hareket ederek bebeğin bu süreci sorunsuz şekilde atlatmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bebek hıçkırmaya başladıktan sonra doğru pozisyonda tutulmalı, hıçkırığı devam ettirici eylemlerden kaçınmak gerekir. Hıçkırık devam ettiği halde bebeğin emzirilmeye devam ettirilmesi, yatar pozisyonda tutulması, hıçkırığın geçme süresini de uzatacaktır. Alacağınız basit tedbirler ile sorunun çözümüne katkı sağlayabilirsiniz.