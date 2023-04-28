Bebeklerde Kabızlık Nasıl Geçer? Ek Gıdaya Geçen ve Yenidoğan Bebeklerde Kabızlık Nasıl Giderilir?

Sindirim sistemi bozuklukları bebeklikte başlayabilir. Bu nedenle bebeklerde kabızlık nasıl geçer, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Kabız olan bebeğe ne yapılır, sorusuna bacaklarına dairesel hareketlerle masaj yaparak girilebileceği yanıtını veririz. Yeni doğan bebek kabızlığı nasıl geçer, dediğimizde anne sütünün kabız yapabileceğini anlarız. Ek gıdaya geçen bebeklerde kabızlık nasıl giderilir, sorusuna gün içinde yaklaşık 900 ml sıvı tüketmesi gerektiği yanıtını veririz.

Bebeklerde Kabızlık Neden Olur?

Bebeğin dördüncü ayına kadar günde iki defa, dördüncü aydan sonra genel olarak günde bir defa dışkılama gözlenmektedir. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde ilk 6 ay kabızlık problemine çok nadir rastlanmaktadır. Bunun sebebi anne sütünün sindirimi kolaylaştırıcı yapısıdır. Bebeklerde 6 aydan sonra ek gıdaya geçilir. Bu dönemde kabızlık daha fazla görülür. Bebeklerde kabızlık beslenme ile ilgili olabildiği gibi çeşitli sağlık problemleri nedeniyle de oluşabilmektedir. Bebeklerdeki kabızlık probleminin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Yetişkinlerde de stresin etkileri vardır. Bebeğin alışkın olduğu koşullardan uzaklaşması ve strese girmesi,

Ek gıdaya geçilen bebeklerin pirinç içeren mamalar tüketmesi,

Lif bakımından fakir gıdalar tüketilmesi

Yeteri kadar sıvı alınmaması

Enfeksiyonlar,

İnek sütü tüketilmesi,

Sindirim sistemini etkileyen kronik hastalıkların varlığı bebeklerde kabızlığa neden olur.

Bunların yanı sıra sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin beslenme şekilleri anne sütünü etkileyeceğinden anne sütü de bebeklerde kabızlığa yol açabilir.

6 aylıktan küçük bebeklerde ek gıdaya geçilmemesi gerekir. Ek gıdaya geçilirse kabızlığa neden olabilir.

Bebeklerde Kabızlık Nasıl Geçer ve Yeni Doğan Bebeklerde Kabızlık Nasıl Giderilir?

İki haftadan küçük olan bebeklerin, günde 1-2 kez kaka yapmaları beklenir. 2 günden daha uzun süre dışkılamayan bebekler, doktor kontrolünden geçirilmelidir. Yeni doğan bebeklerde kabızlık, tedavi edilmediği takdirde, ameliyat gerektiren bir bağırsak sorununa ortaya çıkabilir. Yeni doğan veya 6 aydan küçük bebeklerde kabızlık sorununu gidermek için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Yetişkinler de ve bebeklerde kabızlığı giderebilmenin en iyi yolu sıvı tüketimini arttırmaktır. Eğer bebeğiniz 6 aydan küçükse ve anne sütü ile besleniyorsa başka bir sıvı almasına gerek yoktur.

Eğer kabızlık geçmiyorsa bebeğinizin bacaklarına halkalar şeklinde hareket ettirerek sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra bebek masajları ve bebeğinizin karnına çok bastırmadan tek elinizle dairesel hareketler yapabilirsiniz.

Ilık bir banyo da bebeklerde kabızlık için bağırsak hareketlerini düzeltebilir.

Son çarelerden biri anal bölgeye gliserin sürülebilir.

Ek Gıdaya Geçen Bebeklerde Kabızlık Nasıl Giderilir?

Bebeğiniz aylık olduysa ek gıdaya başlayabilirsiniz fakat ek gıdaya başlarken dikkatli davranmalı ve bebeğinizin sağlığı için en iyi beslenme şeklini seçmeniz gerekir. Ek gıdaya geçildiğinde en çok karşılaşılan durum kabızlıktır. Ek gıdaya geçen bebeklerde kabızlık giderilmesi için yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz: