Bebeklerde Kafa Ateşi Neden Olur? Bebeklerde Sadece Kafada Ateş Olması Ne Anlama Gelir, Tehlikeli Mi?

Tehlikeli sonuçlar doğurabileceği için bebeklerde kafa ateşi neden olur mutlaka bilinmelidir. Bebeklerde sadece kafada ateş olması ne anlama gelir ve tehlikeli mi diyenler için bu durum, çocuğun giydiği kıyafetlerin aşırı kalın olmasına ve sürekli sarıp sarmalanmasına bağlı olarak meydana gelebilir. Yüksek ateş beyinde kalıcı hasar bırakabileceği için bebeklerde baş ateşi kaç olmalı sorusu önemlidir. Bebeklerde kafa ateşi kaç olmalı? İşte detaylar…

Bebeklerde Kafa Ateşi Neden Olur?

Kafa bölgesinde damar sayısı fazla olduğu için vücudun diğer kısımlarına göre daha sıcaktır. Bundan dolayı bir bebeğin başının, bedeninin diğer uzuvlarına göre daha sıcak olması normaldir ve çoğunlukla tehlikeli değildir. Başta yenidoğanlar olmak üzere bebeklerin kafa sıcaklığı genel olarak yüksektir. Sadece bazı durumlarda bir sorunu işaret eder. Eğer bebeğin kafa ateşi aşırı yükseldiyse ve uzun süredir devam ediyorsa, kesinlikle bir doktora götürülmesi gerekir.

Kafa ateşinin yükselmesine zemin hazırlayan ve en yaygın görülen nedenlerin başında, grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları gelir. Baş ve boğaz bölgesini etkisi altına alan söz konusu rahatsızlıklar, kafa ateşini yükseltebilir. D vitamini eksikliği, yüksek ateşin bir diğer nedenidir. Anne sütünün vitamin bakımından yetersiz olması, çocuğun yeterli miktarda D vitamini almasına engel olur. Bunun sonucunda, kafa ateşi, terleme, kafatasında yumuşama ve dişlerin geç çıkması meydana gelir. Aynı şekilde, diş çıkarma dönemi sancılı bir süreç olduğundan dolayı kafa ateşine sebep olabilir. Bebekler anne sütü emerken yorulurlar. Fazla enerji sarf ettikleri için terleme ve kafa ateşi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü çene kasları yeterince gelişmediği için emmekte zorlanırlar. Birtakım ilaçların kullanımına bağlı olarak yüksek ateş görülebilir. Bu yüzden uzman bir doktora danışmadan bebeklere kesinlikle ilaç veya antibiyotik verilmemelidir.

Kafa Ateşi Hangi Durumlarda Tehlikelidir?

Çoğunlukla ciddi bir sağlık sorununa işaret etmese de bazı belirtilerin görülmesi şüphelenmek için yeterlidir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ideal ateş 36,5°C'dır. 38°C ve daha üstü ise riskli kabul edilir ve mutlaka müdahale gerektirir. Kafa ateşine ek olarak bir bebekte aşağıdaki belirtiler varsa acilen bir çocuk doktoruna götürülmelidir.

Burun tıkanıklığı ve akıntı

Kızarma veya morarma

Nefes alıp vermekte zorlanma ve hırıltılı solunum

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Kafaya ek olarak vücut ısısında artış