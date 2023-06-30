Bebeklerin Atak Dönemleri - Bebeklerde Büyüme Atak Dönemleri Nelerdir, Ne Zaman Olur?

Çoğunlukla birkaç gün süren bebeklerin atak dönemleri, 2. haftadan itibaren başlar ve aralıklarla devam eder. Bebeklerde büyüme atak dönemleri, hem çocuk hem de ebeveynler için biraz sıkıntılı geçer. Bebeklerde büyüme atakları ne zaman olur sorusuna yanıt arayanlar, bu sürecin 2. veya 3. haftada başladığını bilmelidir. Bebeklerde en zor atak hangisi diyenler için bu çocuktan çocuğa değişebilir. İşte çocuklarda atak dönemleri ile ilgili detaylar…

Bebeklerin Atak Dönemleri Ne Zaman Olur?

Yenidoğan bebekler, neredeyse 2 yaşına gelene kadar toplamda 10 kere büyüme atağı geçirirler. Bunun nedeni ise bilişsel ve fiziksel olarak gelişmeye başlamalarıdır. Genel olarak ne zaman ve ne sıklıkla yaşanacağı belli olsa bile bazı bebeklerde bir veya iki hafta gecikmeli olarak meydana gelebilir. Prematüre doğan bebeklerin büyüme atakları, normalde doğmaları gereken tarih baz alınarak hesaplanır. Ortalama olarak 5 ile 6. haftadan itibaren ataklar başlar. İkinci atak 8. haftada, üçüncüsü 12. haftada, dördüncüsü 19. haftada, beşincisi 6,5 aylık olduğunda, altıncısı 8,5 aylıkken, yedincisi 46. haftada, sekizincisi 55. haftada, dokuzuncusu 64. haftada gerçekleşir. En son görülen atak ise bebek 19 aylık olduğunda görülür ve bu ataklar 2-4 gün boyunca sürer. Anne ve babaların, bu durumu anlamalarını sağlayan bazı işaretler vardır. Bu dönemde bebeklerde görülen belirtiler arasında şunlar bulunur:

Uzun süreli huysuzluk

Devamlı ağlama

Uyuma isteğinde artma veya azalma

İştahsızlık ya da iştahın artması

Anne ve babaya yakın olma isteği

Bebeklerde Büyüme Atakları Neden Olur?

Zihinsel olduğu kadar bedensel olarak gelişmeye başlayan bebekler, büyüme ataklarını yaşamaya başladıktan sonra hareketlenmeye başlarlar. Uyku ve beslenme alışkanlıkları değişir, çevrelerini keşfetmek için daha istekli olurlar. İlk adımlarını atmaya çalışırlar ve kolları ile bacaklarının nasıl duracağını kontrol ederler. Kasları geliştikçe gaz problemleri de büyük ölçüde ortadan kalkar. Çıkardıkları sesler değişir ve daha az kusarlar. Ses ve temas gibi dış uyaranlara karşı tepki vermeye başlarlar. Tüm bunların olması için çocuğun bilişsel ve fiziksel olarak gelişmiş olması gerekir ve büyüme atakları bu gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıkar.