Bebeklerin Burnu Nasıl Temizlenir? Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Nasıl Giderilir ve Açılır?

Düzgün bir şekilde nefes alıp verebilmeleri açısından bebeklerin burnu nasıl temizlenir sorusunun yanıtı oldukça önemlidir. Bebeklerin burnu nasıl açılır diye araştıranların, bunun için mendil ve kulak çubuğu kullanmaları gerekir. Bebeklerde burun temizliği nasıl yapılır diye soranlar için bu son derece basit bir uygulamadır. Yenidoğan bebeğin burnu nasıl temizlenir ve 1 yaşındaki bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl giderilir?

Bebeklerin Burnu Nasıl Temizlenir?

Bebekler, burunları tıkandığı zaman uyumakta zorlanır, uyuyorsa uyanır, burnundan ses gelir ve sürekli olarak ağlayabilir. Bu belirtiler, burun temizliği yapmanın gerektiğinin habercisidir. Bunun için en ideal zaman banyo yaptırdıktan sonrasıdır. Çünkü ılık su, burun içindeki mukusların yumuşamasına yardımcı olur. Bu, kalıntıların daha kolay temizlenmesini sağlar. Burun aspiratörleri, mukusu çekmek ve temizlemek için oldukça işe yarardır. Fakat çok fazla yapmak burun içinin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Kulak çubukları ve kağıt mendiller de tercih edilebilir. Buna rağmen bebeğin burnu hala tıkalı ise o zaman burun açıcı solüsyonlar kullanılabilir. Ancak bu tip ilaçları kullanılmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Bebeklerde Burun Temizliği Neden Önemlidir?

Yenidoğan bebekler, sümkürmeyi bilmedikleri için kendi burunlarını temizlemeleri mümkün değildir. Çünkü bu hareket sonradan öğrenilir ve onların solunum kasları henüz gelişmiş değildir. Sümkürmeye başlamaları ise yaklaşık olarak 2 veya 2,5 yaşlarında gerçekleşir. Bebekler, hapşırdıklarında burunlarını büyük ölçüde temizleseler bile bazen bu yeterli değildir. Yenidoğan bebeklerde ve küçük çocuklarda burun kanalları, yetişkinlere nazaran çok daha dardır. Bu yüzden, nefes darlığı yaşamamaları için burunlarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Özellikle yenidoğanlarda bu hayati derecede önemlidir. Çünkü burun tıkanıklığı, bebeğin süt emmesini de olumsuz yönde etkiler. Ayrıca akciğerlerin solunum fonksiyonunu ve koku alma duyusunu zayıflatır.