Bebeklerin Kusması Ne Zaman Biter? Yeni Doğan Bebekler Sık Sık Neden Kusar, Kaçıncı Ayda Geçer?

Bebeklerin kusması ne zaman biter sorusu, yeni anne olmuş kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Bebeğin kusması, gelişme döneminde olmasından kaynaklıdır. Yeni doğan bebekler sık sık neden kusar konusu esasında normal bir süreçtir. Bebeğin kusması, sağlık sorunu olduğu anlamına gelmez. Bu süreç belli bir zaman sonra sona erecektir. Bebekler kaç aylık olana kadar kusar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebeklerin Kusması Ne Zaman Biter?

Bebekler dünyaya geldiği zaman organları tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle bebek anne sütü aldıktan sonra herhangi bir zorlanma olmaksızın kusar. Yaşanan kusma olayı son derece normaldir. Bebek büyüdükçe organları gelişecek ve kusma olayı da son bulacaktır. Bebekten bebe değişmekle birlikte genellikle bebek 8 aylık olduğunda bebeğin kusma sorunu ortadan kalkar.

Bebeklerde kusma sıklığı en fazla yeni doğan döneminde görülür. Bebek büyüdükçe kusma sıklığı da daha seyrek bir hal alacaktır. Bu seyrelme, bebeğin mide ve bağırsaklarının da geliştiğinin bir göstergesidir.

Bebekler Kaç Aylık Olana Kadar Kusar?

Genellikle bebeğin kusma sorunu 8. ayda son bulur. Yeni doğan bebek sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü, besleyici etkisinin yanı sıra sindirimi de en kolay olan besin kaynaklarından biridir. Midenin gelişmesi, bebeğin alabileceği besin çeşitliliğinin de fazla olmasına neden olacaktır. Ek gıdaların alınması için bebeğin sindirim sisteminin de gelişmesi gerekir.