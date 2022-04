Bedeninizi yenileyen süper güç: Öğle uykusu!

Uykusuzluk, uyku bozuklukları veya uykuya dalma güçlüğü gibi birbirinden farklı sorunlar, tüm dünyayı etkiliyor. Ama basit bir çözüm var. Birçok bilimsel çalışma tarafından desteklenen ve Akdeniz'de siesta olarak bilinen öğle uykusu, on dakika kadar kısa bir sürede onarmak, yatıştırmak, iyileştirmek ve kendinizi canlandırmak için yeterli olabilir.

VÜCUDUN BİYOLOJİK SAATİ

Vücutta işleyen her şey, beyinde her biri toplu iğne başı büyüklüğünde olan 10.000 nörondan oluşan iki setten oluşan vücudun ana saatine veya merkezi kalp piline bağlıdır. Görevi; her 24 saatlik periyotta vücut fonksiyonlarını senkronize eden çok sayıda biyolojik ritmi düzenlemektir. Bu düzende, sadece uyku-uyanıklık döngüleri arasındaki değişimi değil, aynı zamanda vücut ısısını, hormonların salınımını, solunum ve kalp atış hızındaki ritimleri kontrol etmektir. Uykuya dalmamızı ve belirli saatlerde uyanmamızı sağlayan şey biyolojik saatir ve ortalama döngü 24 saat 12 dakika sürse de, herkeste aynı şekilde ortaya çıkmaz.

Hızlı bir biyolojik ritminiz varsa, erken uyanan kişilerden biri olma olasılığınız yüksektir. Fakat daha yavaş bir biyolojik ritme sahip olanların, gece saatlerinde uyanık olma olasılığı daha fazladır. Bu duruma kronotip adı verilir ve sizin vücut ritminizin kendine özgü taraflarının yansımasıdır.