Bel çevreniz kalınlaştıysa dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, obezitenin yalnızca estetik bir problem olmadığını, kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığını belirtti.

Öztürk, özellikle son yıllarda hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıklarının obezite oranlarını hızla artırdığına dikkati çekti.

Fazla kilo nedeniyle vücutta oluşan yağlanmanın metabolik sistemi doğrudan etkilediğini kaydeden Öztürk, "Obezite, estetiğin yanı sıra hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp krizi, uyku apnesi ve karaciğer yağlanması gibi birçok hastalığın gelişme riskini artırıyor. Özellikle karın çevresindeki yağlanma, metabolik hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü." ifadelerini kullandı.

Öztürk, obezitenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç bireylerde ve çocuklarda da giderek daha sık görüldüğünü belirterek, erken dönemde müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

- "YAŞAM SÜRESİNİ DE ETKİLEYEBİLİYOR"

Yanlış beslenme, düzensiz uyku ve fiziksel hareketsizliğin kilo artışını hızlandırdığına değinen Öztürk, "Obezite tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, yaşam süresini de etkileyebiliyor. Bu nedenle kilo artışı mutlaka ciddiye alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, obezite tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini, bazı hastalarda yalnızca diyet ve egzersizin yeterli olmayabileceğini aktardı. Obezitenin çok faktörlü bir hastalık olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Tedavi sürecinde beslenme düzeni, fiziksel aktivite, hormonal durum ve metabolik hastalıklar birlikte değerlendirilmeli. İleri derecede obezitesi bulunan ve ek hastalıkları gelişen bireylerde metabolik cerrahi etkili bir tedavi seçeneği olabiliyor. Özellikle bel çevresindeki kalınlaşma, dikkate alınmalı ve düzenli sağlık kontrollerine girilmeli. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, erken yaşta kazanılmalı. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve kaliteli uyku, obeziteyle mücadelede en güçlü üç adım. Kilo artışı fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman desteği alınmalı."