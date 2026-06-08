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Bel fıtığı artık gençlerde daha sık görülüyor! İşte en büyük nedenler

Bel fıtığı uzun yıllar boyunca daha çok ileri yaşlarda görülen bir sağlık sorunu olarak bilinse de uzmanlar son dönemde genç hastalarda dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtiyor. Genç yaşta başlayan ve uzun süre devam eden bel ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, erken dönemde alınacak önlemlerin ileride ortaya çıkabilecek ciddi omurga problemlerinin önüne geçebileceğine dikkat çekiyor.

İHA GiriÅŸ Tarihi: 08.06.2026 14:07 PAYLAŞ ABONE OL

Geçmişte daha çok orta ve ileri yaşlarda görülen bel fıtığı, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, kilo artışı ve uzun süreli ekran kullanımı nedeniyle gençlerde de giderek daha sık görülüyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, son yıllarda genç yaş grubunda bel fıtığı (lomber disk hernisi) vakalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti.





"BEL FITIĞINA ARTIK GENÇLERDE DE DAHA SIK RASTLIYORUZ"

Prof. Dr. Koca, "Eskiden daha çok orta ve ileri yaşlarda gördüğümüz bel fıtığına artık gençlerde de daha sık rastlıyoruz. Hareketsiz yaşam, uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımı, düzenli egzersiz eksikliği ve obezite sıklığındaki artış bu değişimin en önemli nedenleri arasında yer alıyor" dedi.