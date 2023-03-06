Bel Fıtığı Belirtileri - Yeni Başlamış ve İlerlemiş Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir, Nerelere Vurur?

Bel fıtığı belirtileri ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda, doktora başvurma zamanınızı tayin edebilirsiniz. Bel fıtığı patlaması belirtileri, hastalığın çok ileri seviyede olduğunu gösterir. Bel fıtığı başlangıcı belirtileri nelerdir konusunda geçişten günümüze çok sayıda araştırma yapılmıştır. İlerlemiş bel fıtığı belirtileri ve ağrısı nerede olur? Bel fıtığının ilerlediğini nasıl anlarız sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bel Fıtığı Belirtileri

Bel fıtığı, omuriliğin içinden geçen sinirlerden bir ya da birkaçının disklerin arasına sıkışmasıdır. Bu sinirler omurilik içinde bulunan kanalda serbest şekilde kalmalıdır. Söz konusu sinirlerin, ağır kaldırma, ters hareketler ya da kaza gibi etkenler nedeniyle diskler arasında sıkıştığı görülür. Bu da kişinin yaşam konforunu önemli ölçüde etkiler.

Bel fıtığı hastaları zaman zaman ya da sürekli ağrı hissederler. Bu ağrılar bel bölgesinde olabileceği gibi bacak bölgesinde de olabilir. Bacağın arka kısmında kasılma, ayağa kalktığınızda bacak ve bel bölgesinde ağrı hissetme gibi durumlar bel fıtığının habercisidir.

Bel Fıtığı Başlangıcı Belirtileri Nelerdir?

Bel fıtığı genellikle otururken ayağa kalktığınızda kendini hissettirir. Ayağa kalkan kişi bel ve bacak bölgesinin arkasında bir ağrı hissediyorsa bel fıtığı hastası olabilir. Hastalığın teşhisi için fizik tedavi uzmanlarından destek almanız gerekir. Yapılacak muayene ve MR çekimleri ile bel fıtığının kaçıncı diskte olduğu tespit edilir.

Bel fıtığının tedavi edilmesinde egzersiz ve fizik tedavi çok önemlidir. Kişinin düzenli olarak doktor tarafından tavsiye edilen egzersizleri yapması ile bel fıtığı ağrıları önemli ölçüde azaltılabilir. Bunun yanında ilaç takviyesi ile de fıtığın yok edilmesi mümkündür. Bel fıtığı olan kişinin ağır spor hareketleri ve ağır kaldırma gibi hareketlerden uzak durması gerekir. Son çare olarak doktor tarafından ameliyat kararı verilebilir. Ameliyatın riskli olması sebebiyle öncelikle fizik tedavi ve ilaç tedavisine başvurulur.