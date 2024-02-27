Ben aldırırken dikkat! Kansere davetiye çıkarıyor...





"MELANOM ORANI GİDEREK ARTMAKTA, EN SIK GÖRÜLEN KANSERLER ARASINDA"

Melanomun cilde rengini veren hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla gelişen bir cilt kanseri türü olduğunu belirten Prof. Dr. Aksu, sözlerine şöyle devam etti:



"Melanom oranı giderek artmakta, son dönemde en sık görülen kanserler arasında çıkmaya başladı. Melanom erken aşamada yakalandığı zaman cerrahi işlemle çözülebilirken eğer geç aşamada yakalanırsa diğer organlara sıçramış olabiliyor. Erken yakalamak önemli, daha ciddi hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor. Son dönemde hem ultraviyole ışınların zararı, güneşe fazla maruz kalma gibi pek çok sebep malign melanom sıklığında artışa sebep oldu. Bu yüzden bu önlemler çok önemli. Benlerimizi herhangi bir şekilde travmatize etmiyoruz, kopartmıyoruz. Mümkün olduğu kadar hassas davranıyoruz. Açık tenliler, renkli gözlüler, kızıl saçların, ailede deri kanseri öyküsü olanların, çocuklukta güneş yanığı, su toplayan yanığı olan hastaların malign melanom gelişimi açısından riski daha fazla. Bıçak değerse kötüye gider yayılır gibi bir inanış var halk arasında aslında cerrahi olarak beni aldığımız zaman kötü ya da kötüye gitme potansiyeli olan hücreleri uzaklaştırmış oluyoruz. Dolaysısıyla yayılmasını engelliyoruz. Hekim alınması gerekiyor dediği zaman herhangi bir endişeleri olmadan aldırsınlar. Malign melanom dediğimizde benlerden gelişebilen ya da ilk çıktığında benle karışabilen oluşumlar. Aslında malign melanomdur ama biz onu ben zannedebiliriz ya da bizim yıllardır olan bir benimizde değişiklik olur, büyümeye başlar üzerinde melanom dediğimiz kötü huylu hücreler gelişmiş olabilir. Sıklığında bir artış görüyoruz, halkın burada bilinç düzeyinin artması önemli"