"Ben alışkınım" demeyin, bu havada denize girmeyin! Boğulma tehlikesinin ardında meğer bu gerçek varmış...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle Karadeniz'de yaşanan boğulma vakaları ile ilgili vatandaşları uyardı. Geçen yıl çok sayıda insanın suda boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Özkaya, "Bu yaz çok sıcak geçiyor. Geçen yaz ülkemizde bine yakın vatandaşımızı boğulma nedeniyle kaybettik, binlercesi de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Karadeniz'deki rüzgârlı ve dalgalı havalarda oluşan RIP akıntısı gerçekten çok kuvvetli bir akıntı olup en profesyonel yüzücünün, yüzme şampiyonu olan bir yüzücünün bile karşı koyamayacağı kuvvetli bir ters akıntıdır. İnsanları açık denize doğru çekmektedir. Geçen sene Samsun'da RİP akıntısı nedeniyle çok sayıda boğulma vakalarıyla karşılaştık. Sadece Karadeniz Bölgesi bununla risk altında değil, aynı zamanda deprem kuşağında olan ülkemiz için Ege ve Akdeniz kıyılarında da deniz dibinde olan sarsıntılar ve depremler nedeniyle sık sık bunlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.





"ÖZELLİKLE DALGALI VE RÜZGÂRLI HAVALARDA DENİZE GİRMEYİNİZ"

Her sene boğulma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının giderek arttığını söyleyen Özkaya, "Ne kadar önlem alırsanız alın özellikle yüzme bilmeyen tatilcilerin deniz kenarlarına akın etmesiyle beraber ciddi anlamda boğulan ve boğulma riski tehlikesi taşıyan vatandaşlarımız ile karşı karşılaşıyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ne iç bölgelerden tatil için gelen, Amasya, Tokat, Çorum, gibi kentlerden gelen vatandaşlarımız sahil kesimine geldiklerinde çok iyi yüzme bilmedikleri ve bu akıntıların insanları çekeceğinden haberdar olmadıkları için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz: Özellikle dalgalı ve rüzgârlı havalarda denize girmeyiniz. Denize girdiğinizde de bu ters akıntıyı gözlemlemeniz gerekiyor. Denizin üzerinde eğer anormal bir durum varsa kesinlikle suya girmeyiniz. Sadece Karadeniz Bölgesi için değil aynı zamanda Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki tatilciler için de bu geçerlidir. Çünkü gerçekten çok sayıda artık depremler görülüyor ve 'boğulayazma' her sene çok fazla miktarda artıyor" şeklinde konuştu.