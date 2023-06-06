Bench Press Hangi Kasları Çalıştırır? Bench Press Nereleri Çalıştırır, Hangi Kasları Güçlendirir?

Bench Press nereyi çalıştırır sorusuna bulacağınız cevap, bilinçli spor adına çok önemlidir. Bench Press hangi kasları çalıştırır konusu araştırırken bu sporun incelikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Bench Press hangi kasları güçlendirir, fit bir görünüm elde etmek isteyenlerin özellikle merak ettiği bir sorudur. Kilo vermek isteyenler ise bu hareket yağları eritir mi araştırmasını yapmak isteyebilir. Bench Press kas yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bench Press Nereyi Çalıştırır?

Bench Press, sırt üstü yatmış iken halterin kaldırılıp göğüs üzerine tekrar indirilmesi hareketidir. Söz konusu hareketin çalıştırdığı öncelikli kas grubu göğüs bölgesinde yer alır. Göğüs kısmında yer alan pectoralis majör ve pectoralis minör kasları bu hareketle çalışır. Omuz kasları ise bench press ile geliştirilen diğer bir kas grubudur.

Bench Press Yağları Eritir Mi?

Bench Press, hareketinin yağ erimesinde çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Söz konusu hareket daha çok göğüs kaslarının güçlenmesi için yapılır. Düzenli olarak yapılan bu hareket ile göğüs bölgesinin fit bir görünüm alması sağlanır.

Bench Press hareketi set çalışması şeklinde icra edilebilir. Halterin ağırlığına göre 5'erli şekilde 5 set hareket yapılabilir. Bench Press hareketi düzenli olarak uygulandığında fit görünüme katkı sağlayan en önemli harekettir. Diğer spor hareketleri ile birleştirilerek hareketin yapılması da uygun olabilir. Söz konusu hareket, sağlıklı yaşam adına çok önemli katkılar sağlayacaktır.