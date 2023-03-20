Beyin Kanaması Belirtileri - Beyin Kanaması Başlangıcı Nasıl Olur, Nasıl Anlaşılır?

Beyin kanaması belirtileri arasında birden farklı durum gözlemlenebilir. Bununla birlikte beyin kanaması belirtileri ne zaman ortaya çıkar sorusuna da net olarak yanıt bulmak önemlidir. Beyin kanaması baş ağrısı nasıl olur konusu da içinde bulundukları durumu anlayabilmelerinde yol gösterici bir bilgidir. Bu nedenle beyin kanaması başlangıcı nasıl olur, nasıl anlaşılır sorularının tüm yanıtlarını araştırdık.

Beyin Kanaması Belirtileri

Beyin kanaması sıklıkla görülebilecek ve insanların yaşamlarını ciddi anlamda tehdit eden hastalıklardan biridir. Bu rahatsızlık bir anda ortaya çıkabileceği gibi kişilerin yaşam şekilleri beyni bu soruna yavaş yavaş da hazırlayabilir. Bu bakımdan beyin kanaması risklerini en aza indirebilmek için de belirtilerini en iyi şekilde bilmek gerekir. Beyin kanaması belirtileri arasında şunlar yer alır:

Yüzün tek taraflı olarak yüz felci geçirmesi

Bacaklarda karıncalanma ve uyuşukluk hissi ortaya çıkması

Kolları kaldırmada ve havada tutmada ciddi bir zorlanma yaşanması

Görme problemleri yaşanması, gözlerin kontrol dışı hareket etmesi

Göz kapağının normalden düşük hale gelmesi

Yutkunmada zorluk yaşanması

Mide bulantısı yaşanması ve kusma

Tat almada zorluk yaşanması

Vücudun tek tarafında bir zayıflık oluşması

Denge ve koordinasyonda eksiklik yaşanması

Şiddetli bir baş ağrısı görülmesi

Bilinç kaybının yaşanması ve uyuşukluk hissi

Güçsüzlük ve konuşulanları algılamama durumu

Gibi durumlar beyin kanamasının en önemli belirtileri arasında görülür. Bu belirtilerin yaşanması durumunda acil müdahale büyük bir önem taşır. Bunların yanında çevredeki seslere kayıtsız kalmak ve konuşmada bozukluklar meydana gelmesi de beyin kanamasının önemli belirtileri arasında görülür.

Beyin Kanamasının Başlangıcı Nasıl Olur?

Beyin yapısında bulunan atardamar duvarı zayıfladığında burada bulunan duvarlarda balonsu bir yapı meydana gelir. Bu yapı da normal ve sağlıklı bir damara göre daha dayanıksız bir yapıya kavuşur. Meydana gelen bazı durumlar da bu dayanıksız yapının kolay bir şekilde yıkılmasına ya da yırtılmasına neden olabilir. Bu durum da beyin kanamasına neden olur.

Beyin kanaması iki farklı şekilde gelişebilir. Spontan ve travmatik olarak iki farklı şekilde değerlendirilir. Kaza ve yaralanma gibi durumlarda travma sonucunda beyin kanaması oluşmaktadır. Bununla birlikte kendiliğinden oluşan beyin kanamaları spontan olarak isimlendirilmektedir. Beyin kanaması oluşan bölgeye göre ise 5'e ayrılmaktadır. Bu kanamalar beyin içindeki su havuzcuklarında meydana gelir ise intraventriküler olarak isimlendirilir.

Beyin dokusu içerisinde gelişir ise intraserebnal olarak adlandırılır. Eğer kanama beyin zarı ile iç beyin zarı arasında ise subaraknoid olarak isimlendirilmektedir. Dış beyin zarı ile orta beyin arasında ise subdural beyin kanaması olarak bilinir. Dış beyin zarı ve kemik arasında gelişmiş ise bu epidural kanama olarak isimlendirilir. Kaza ve şiddet nedeniyle oluşan travmatik beyin kanamalarında ise beynin tamamı etkilenir.

Beyin Kanaması Nedenleri Nelerdir?

Beyin kanamasına neden olan birçok durum söz konusudur. Özellikle beyin kanamasını tetikleyen çok daha önemli nedenlerden de bahsetmek mümkün olabilir. Beyin kanaması nedenleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Böbrek yetmezliği ve diyabet gibi kronik hastalıklar beyin kanamasına neden olabilir.

Bazı kan hastalıkları önemli nedenlerden biridir.

Sigara ve alkol kullanımı hastalıklara neden olabilir.

Birtakım karaciğer hastalıkları ve doğumsal damar hastalıkları önemli nedenlerden biridir.

Yüksek tansiyon, pıhtılaşma bozuklukları ve pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar nedenler arasındadır.

Beynin içinde bulunan küçük arter damarlarda ya da ana damarlarda tıkanıklık meydana gelmesi

Beyin damarlarında oluşan balonsu yapılar

Beyin tümörleri nedenlerden biridir.

Genetik olarak yatkın olmak

Bunların yanında kaza ve oluşan şiddet neticesinde başın sert darbeler alması, travma sonrası kafatası hasarları oluşması da nedenler arasındadır. Beyin dokusu hasarları beyin kanamasının en önemli tetikleyicileri arasında yer alır. Bu sorunlar son derece acil durumlardır. Özelikle travma sonrasında kendiliğinden oluşan beyin kanamalarında ambulans çağırılması ve hastanın bir hastaneye gönderilmesi hayati bir öneme sahiptir.