Beyin kanaması ile karıştırılıyor! En sık görülen belirti...

Serebral anevrizmalar ayrıca beyin vezikülleri, beyin vezikülleri ve serebral vasküler dilatasyon olarak da bilinir.
ANEVRİZMA, ERKEN BELİRTİ GÖSTERMEDİĞİ İÇİN FARK EDİLMEYEBİLİR
Bir anevrizma, kan damarının genişleyen kısmında bir gaz kabarcığı olarak ortaya çıkar ve dilatasyondan sonra zayıflar ve incelir. Çoğu durumda, bir anevrizma mevcut olsa bile, hasta herhangi bir erken semptom göstermediği için farkında olmayabilir. Bu en tehlikeli durumdur çünkü bir anevrizma beyin kanamasına neden olabilir. Asemptomatik hastalar genellikle beyin kanaması sonrası acil olarak hastaneye götürülür. Bu vakalar acil müdahale gerektiren, hastanın ölümüne yol açabilen ve hem doktor hem de hasta için oldukça zor olan vakalardır.
KADINLARDA, ERKEKLERE KIYASLA DAHA SIK GÖRÜLÜR
Beyin anevrizmaları genellikle 40-60 yaş arası kişilerde görülür. İnsidans oranı 100 binde 10 ila 16 arasındadır. İnsidans oranı yaşla birlikte artar. Kadınlarda görülme olasılığı daha fazladır. Beyinde kanamaya neden olan anevrizmayı yırtılmadan önce teşhis etmek, yırtılmayı önlemek yani anevrizmayı tedavi etmek için önemlidir.
GENETİK YATKINLIĞI OLAN KİŞİLER RİSKLİ GRUPTADIR
Beyinde kabarcık oluşumu için risk faktörleri; genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, uyuşturucu alışkanlıkları olabilir.
Araştırmaya göre, ailesinde anevrizma veya beyin kanaması öyküsü olan kişilerin beyin baloncuğu geliştirme olasılığı diğerlerine göre daha fazladır. Kanla ilgili popülasyonda beyin kanaması olan kişilerin sayısı arttıkça genetik yatkınlık ve dolayısıyla anevrizma gelişme olasılığı da artmaktadır.
Anevrizma doğuştan gelen bir hastalık değildir. Ancak bir kişinin beyin damarlarının bir kısmının doğumdan itibaren zayıf veya geniş olması ileri yaşlarda anevrizma gelişmesine neden olabilir.
EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ BAŞ AĞRISIDIR
Anevrizmalar genellikle semptom göstermeyen bir durumdur. En sık görülen şiddetli baş ağrıları başka rahatsızlıklarla karıştırılabileceği için hastanın rahatsızlığının kaynağının anevrizma olduğu anlaşılamayabilir. Çoğu zaman, beyindeki hava kabarcıkları, diğer bozukluklar için görüntüleme testlerinden sonra tesadüfen keşfedilir. Ne yazık ki beyin kanaması, anevrizma vakalarının büyük bir kısmında ilk semptomdur. Bir hastada anevrizmanın varlığı kanama olmadan önce yakalanırsa hem hasta hem de doktor için çok iyi bir durumdur.
TEDAVİ UZMAN HEKİMLE BERABER KİŞİYE ÖZEL BELİRLENMELİDİR
Beyin anevrizmaları ilaçla, açık ve kapalı ameliyatla tedavi edilebilir. Doktorunuz, anevrizmanın boyutu, yeri, diğer tıbbi durumlar, alışkanlıklar ve hastanın yaşı gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak ve riskleri açıklayarak nasıl ilerleyeceğine karar vermek için hastayla birlikte karar verilmelidir. Anevrizma küçükse ve kanama riski düşükse hasta ilaçla tedavi edilebilir. Bu gibi durumlarda, anevrizmanın durumunu izlemek için hastalar düzenli olarak takip edilmelidir.