Beyin kanaması ile karıştırılıyor! En sık görülen belirti...

Serebral anevrizmalar ayrıca beyin vezikülleri, beyin vezikülleri ve serebral vasküler dilatasyon olarak da bilinir.

ANEVRİZMA, ERKEN BELİRTİ GÖSTERMEDİĞİ İÇİN FARK EDİLMEYEBİLİR

Bir anevrizma, kan damarının genişleyen kısmında bir gaz kabarcığı olarak ortaya çıkar ve dilatasyondan sonra zayıflar ve incelir. Çoğu durumda, bir anevrizma mevcut olsa bile, hasta herhangi bir erken semptom göstermediği için farkında olmayabilir. Bu en tehlikeli durumdur çünkü bir anevrizma beyin kanamasına neden olabilir. Asemptomatik hastalar genellikle beyin kanaması sonrası acil olarak hastaneye götürülür. Bu vakalar acil müdahale gerektiren, hastanın ölümüne yol açabilen ve hem doktor hem de hasta için oldukça zor olan vakalardır.