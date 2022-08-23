Beyin kanamasının sinyali mi? Başınız böyle ağrıyorsa...

5 HAYAT KURTARICI TEDBİR Hipertansiyona karşı alınması gereken bazı önemli tedbirler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ulu, bunları şöyle sıraladı: "40 yaşından sonra şikâyetiniz olsun veya olmasın, kan basıncınızı düzenli olarak ölçtürmelisiniz. Siz farkında olmadan kan basıncınız yüksek olabilir. "Kan basıncınız sınırda ise ileride hipertansiyon hastası olabilirsiniz, önlem almalısınız. "Diyette tuzu azaltmak, sağlıklı beslenmek, kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak, sigaradan kaçınmak gibi önlemlerle sınırda ya da yüksek olan kan basıncınız kontrol altına alınabilir. "Kan basıncınız yüksekse altta yatan böbrek hastalığı için ve gerekli ilaç tedavileri için nefroloji bölümüne kontrole gitmeli ve kan basıncınızın kontrol altında olduğundan emin olmalısınız. Tanı aldıktan sonra düzenli doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız. "Kan basıncınız ilaç tedavisine rağmen kontrol altında değilse, ileri araştırma gerekebilir, nefroloğunuzla iletişim hallinde olunuz. Hipertansiyon tedavisi ömür boyu devam etmelidir ancak çok basit önlemlerle kalbinizi, böbreklerinizi ve beyninizi koruyabilirsiniz."

BEYİN KANAMASI RİSKİ ARTIYOR Yaz sıcaklarının en çok hissedildiği bu günlerde hipertansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiğini işaret eden Prof. Dr. Ulu, "Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesiyle birlikte kan basıncı da olumsuz etkilenebilir. Özellikle yaşlı yüksek tansiyon hastalarında sıcak havalar beyin kanaması riskini de artırabilmektedir. Çünkü hipertansiyon hastalarının normal bireylere göre beyin kanaması geçirme riski 7 kat daha fazladır. Bunun yanında, sıcak havalarda tansiyonun yükselmesi ile birlikte kalp krizi, kalp, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları ve aort diseksiyonu (aort damarında genişleme, yırtılma) gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.