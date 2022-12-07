Beyin tümörünün yeni türleri ortaya çıktı! Tedavilerde başarı şansını artabilir...

Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen "mikroçevre"de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.