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Beyin tümörünün yeni türleri ortaya çıktı! Tedavilerde başarı şansını artabilir...

Kanser en büyük ölüm nedenlerinin başında geliyor ve her gün daha fazla insanı etkiliyor. Bu nedenle kanser üzerine yapılan çalışmalar da hız kazanıyor. Yakın zamanlı bir araştırma, beyin tümörünün üç farklı alt sınıfını belirledi. Araştırmacılar bu kategorinin tedavi sürecinde de daha etkili sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor...

AA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:11
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Beyin tümörünün yeni türleri ortaya çıktı! Tedavilerde başarı şansını artabilir...

İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.

Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan "glioblastom" sınıfından olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, "glioblastom" alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.

Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen "mikroçevre"de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.

Araştırma, "Annals of Oncology" dergisinde yayımlandı.

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