Beyin yaşınızı test edin! Eğer gündüzleri böyle hissediyorsanız...

Katılımcılar, 5 yıl sonra, sağlıksız uykunun 6 özelliğini belirlemek için tasarlanmış olan ikinci bir anketi doldurdu. "Kötü uyku kalitesi, gündüz uykulu olma hali, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalma zorluğu, sabah erken uyanma ve kısa uyku süresi" sağlıksız uykunun özellikleri arasında yer aldı.

Araştırmacılar, 15 yıl boyunca yaklaşık 600 kişiyi değerlendirdi. 15 sene önce yaş ortalaması 40 olan katılımcılara uyku alışkanlıkları hakkında, "Genellikle uykuya dalmakta güçlük çekiyor musunuz? Geceleri birkaç kez uyanır mısınız? Çok erken mi uyanırsınız?" gibi sorular soruldu.

Her katılımcı, kaç kötü uyku alışkanlığına sahip olduklarına göre 3 gruptan birine yerleştirildi. Bu alışkanlıklardan hiç birisine sahip olmayan veya sadece birine sahip olanlar düşük grup, iki veya üçüne sahip olanlar orta grup ile dört ve üzerine sahip olanlar yüksek grup olarak nitelendirildi.

İkinci anketten 10 yıl sonra araştırmacılar, katılımcıların beyin yaşlarını belirlemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve çeşitli cihazları kullandı.

Söz konusu sağlıksız uyku alışkanlıklarının çoğuna sahip olan yüksek gruptaki kişilerin ortalama beyin yaşının, düşük gruptakilerden 2,6 yaş daha ileri olduğu tespit edildi.