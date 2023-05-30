Beyinde iltihaplanmanın habercisi! Eğer cildiniz bu renk görünüyorsa…

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması ile karakterize ciddi bir hastalıktır. Erken müdahale edebilmek için erken belirtilerin farkında olmak önemlidir.

Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı gibi en yaygın belirtilerden boyun sertliği ve kızarıklık gibi daha spesifik belirtilere kadar, acil müdahale gerektiren belirtileri derledik.

Menenjit ciddi bir hastalık olabilse de, erken teşhis ve zamanında tedavi büyük fark yaratabilir.