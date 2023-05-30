Beyinde iltihaplanmanın habercisi! Eğer cildiniz bu renk görünüyorsa…

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması ile karakterize ciddi bir hastalıktır. Erken müdahale edebilmek için erken belirtilerin farkında olmak önemlidir.
Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı gibi en yaygın belirtilerden boyun sertliği ve kızarıklık gibi daha spesifik belirtilere kadar, acil müdahale gerektiren belirtileri derledik.
Menenjit ciddi bir hastalık olabilse de, erken teşhis ve zamanında tedavi büyük fark yaratabilir.
MENENJİT BELİRTİLERİ
UYUŞUKLUK VE İŞTAHSIZLIK
Uyuşukluk ve iştahsızlık, genellikle ortaya çıkan menenjitin ilk belirtileridir.
TORTİKOLİS (Eğri boyun hastalığı)
Çok güçlü bir tortikolis menenjit belirtisi olabilir: Çenenizi göğsünüze doğru indirmekte güçlük çekiyorsanız ve şiddetli baş ağrısı ve ateş gibi başka belirtileriniz varsa, bu menenjit belirtisi olabilir.
ATEŞ VE TİTREME
Menenjitin semptomlarından biri, diğer hastalıklarda olduğu gibi vücudu savunmak için ortaya çıkan ateştir: ateş aslında virüs veya bakterilerin vücutta yaşamasını zorlaştırarak enfeksiyonla savaşmaya hizmet eder.
Titreme ve kasılmaların varlığı, hastalığın başka bir olası belirtisidir.
ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI
Aniden ve herhangi bir nedeni olmadan ortaya çıkan, normalden çok daha güçlü bir baş ağrısı menenjit belirtisi olabilir. Menenjit durumunda, baş ağrısı uzanırken kötüleşir ve hatta uyurken sizi uyandırabilir.
MİDE BULANTISI VE KUSMA
Mide bulantısı ve kusma, menenjit de dahil olmak üzere farklı hastalıklarla ilişkilendirilebilen semptomlardır. Diğer semptomlarda olduğu gibi, daha önce belirtilen semptomlar (ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği) varlığında menenjit şüphesi gelmelidir.
IŞIĞA VE SESE KARŞI DUYARLILIK
Gözlerin ışığa duyarlılığı olan fotofobi, çoğu durumda herhangi bir hastalıkla ilişkili olmamasına rağmen menenjitin bir belirtisi olabilir. Menenjit durumunda, sese karşı artan hassasiyet de yaşanabilir.
DERİDE DEĞİŞİKLİKLER
Deride mor veya kırmızı lekelerin varlığı, ilerlemiş meningokokal septiseminin yanı sıra menenjitin de bir belirtisi olabilir. Kızarıklığın menenjit ile ilgili olup olmadığını anlamak için plastik bir kap gibi bir cisimle cilde bastırılmalıdır: deriye bastırıldığında kızarıklık kaybolmuyorsa menenjite işaret ediyor olabilir. Bu durumda acilen hastaneye gitmeniz gerekir çünkü bu tıbbi bir acil durumdur.
Menenjit, beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonudur. Genellikle bakteri veya virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar sonucu gelişir. İşte menenjite yol açan bazı yaygın nedenler:
Bakteriyel enfeksiyonlar: Bakteriyel menenjit, en yaygın menenjit türüdür ve çeşitli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Bu bakteriler, solunum yolu veya kan dolaşımı yoluyla beyin ve omurilik zarlarına ulaşabilir.
Viral enfeksiyonlar: Viral menenjit, genellikle enterovirüslerin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu meydana gelir. Özellikle yaz aylarında salgınlar görülebilir.
Mantar enfeksiyonları: Mantarlar da nadir durumlarda menenjite neden olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ortaya çıkabilir.
Paraziter enfeksiyonlar: Parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar da menenjite yol açabilir. Örneğin, Naegleria fowleri adlı amip, sıcak tatlı su kaynaklarında bulunur ve beyne ulaşarak ölümcül bir enfeksiyona neden olabilir.
Menenjit, enfekte bir kişiyle doğrudan temas veya bulaşık su, gıda veya solunum yoluyla yayılabilir. Belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, ense sertliği, fotofobi (ışığa hassasiyet), bulantı, kusma ve bilinç değişiklikleri yer alır. Menenjit ciddi bir durum olup, erken teşhis ve tedavi gerektirir.