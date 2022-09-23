Beynin hızla yaşlanmasına neden oluyor! Bu gıdayı tüketmek hücreleri öldürüyor…

Kahvaltıda tükettiğimiz yiyecekler beynin daha hızlı yaşlanmasına neden olabiliyor. Bu noktada kaçınmanız gerekenlerin başında ise şunlar geliyor.
ÇOK FAZLA İŞLENMİŞ GIDALAR
Yüksek oranda işlenmiş kahvaltı çeşitleri içerisinde yüksek miktarda sodyum ve şeker içerdiği için beynin yaşlanmasını hızlandırıyor. Brezilya'da son zamanlarda yapılan bir araştırma, kalori alımının %20 ya da daha fazlasını işlenmiş gıdalardan alan kişilerin ortalamadan %28 daha hızlı bilişsel gerileme yaşadığını ortaya koydu. Bu bulguların sunulduğu konferansta ise araştırmacılar Amerikalıların tükettiği kalorinin %58'nin işlenmiş gıdalardan geldiğinin de altını çizdi.
Yaygın olarak işlenmiş kahvaltılık yiyeceklerin başında pastırma, sosisin yanı sıra çörek ve kek gibi paketlenmiş hamur işleri ile şekerli tahılları geliyor. Beyin sağlığını korumak için bu tür gıdaların kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.
SEBZE TÜKETMEMEK
Yapraklı yeşillikler ve zengin renklere sahip sebzeleri kahvaltıya dahil etmeyi atlamak da yapılan en yaygın hatalardandır. Bu yiyeceklerin içerdiği antioksidanlar ve vitaminler beyin sağlığını korumada destekleyici olabilmektedir. Ek olarak beyin yaşlandıkça daha fazla antioksidana ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle sebze tüketmek yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve yaşa bağlı rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabilmektedir.
Neurology'de yayınlanan bir araştırmada günde sadece bir porsiyon sebze tüketmek bile bilişsel gerilemeyi yavaşlatmanın önemli bir etkisi bulunduğu kanıtlandı. Çalışmada odaklanılan yeşillikler ise marul, ıspanak ve kara lahanaydı.
Kahvaltınızın yanında yeşillik tüketemiyorsanız bile yapacağınız tost ya da omlete bu sebzeleri eklemek hem lezzetli hem de sağlıklı bir kahvaltı yapmanızı sağlar.
YETERLİ LİF DAHİL ETMEMEK
Lifler sağlıklı bir beyin-bağırsak dengesini sağlamaya yardımcı olur. Ek olarak genel yaşlanma sürecinde gerçekleşen azalmış bağırsak fonksiyonlarını, yükselen kolesterolü ve bilişsel gerilemeyi önlemenin yanı sıra diğer hastalıkların da azalmasına yardımcı olur.
Bağırsak ile beyin bağlantısı her yaşta önemli olsa da yaş ilerledikçe daha çok önem kazanmaya başlar. Prebiyotik lif gibi belirli lif türleri, bağırsak mikrobiyomunuzda yaşayan sağlıklı bakteriler için en iyi besin kaynağıdır. Lif olmadan, bağırsak mikrobiyomunuzun içerdiği sağlıklı bakteri miktarı azalmaktadır.
Yapılan bir çalışma, düşük lifli bir diyetin, bağırsak mikrobiyomunu etkileme şekli nedeniyle bilişsel gerilemeye daha fazla katkıda bulunduğunu gösterdi.
Sabahları fazladan bir lif takviyesi almak için bir kase yulaf ezmesi veya avokado ya da fındık yağı ile hazırlanmış tam tahıllı bir tost tüketmeyi düşünebilirsiniz.
KAHVALTIYI ATLAMAK
Sağlıksız bir kahvaltı yapmak bir yana, kahvaltıyı atlamayı bir alışkanlık haline getirmek beynin bilişsel sağlığını önemli ölçüde etkiler.
Yayınlanan bir araştırmada kahvaltı yapmamanın veya besin açısından yoğun olmayan bir kahvaltı yemenin daha hızlı bilişsel gerilemeye yol açtığı keşfedildi. Bu noktada belirtilen ana nedenlerin başında ise glikozun sağlıklı, işleyen bir beynin önemli bir bileşeni olması ve kahvaltınızın kan şekeri seviyenizi yönetmenize ve uyuduğunuz saatlerde tükenmiş glikojeninizi geri kazanmanıza yardımcı olması gösterildi.