Beynin hızla yaşlanmasına neden oluyor! Bu gıdayı tüketmek hücreleri öldürüyor…

SEBZE TÜKETMEMEK Yapraklı yeşillikler ve zengin renklere sahip sebzeleri kahvaltıya dahil etmeyi atlamak da yapılan en yaygın hatalardandır. Bu yiyeceklerin içerdiği antioksidanlar ve vitaminler beyin sağlığını korumada destekleyici olabilmektedir. Ek olarak beyin yaşlandıkça daha fazla antioksidana ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle sebze tüketmek yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve yaşa bağlı rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabilmektedir.

Neurology'de yayınlanan bir araştırmada günde sadece bir porsiyon sebze tüketmek bile bilişsel gerilemeyi yavaşlatmanın önemli bir etkisi bulunduğu kanıtlandı. Çalışmada odaklanılan yeşillikler ise marul, ıspanak ve kara lahanaydı.