Biberiye Yağı Ne İşe Yarar? Biberiye Yağı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Biberiyenin kurusu, tazesi, kolonyası ve çayı ile pek çok evde kendine yer edinen bir bitkidir. Farklı kullanım alanlarına sahip olan biberiyenin, yağı da her derde devadır. Yazımızın devamında biberiye yağı ne işe yarar, biberiye yağı faydaları neler, neye iyi gelir gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Eğer siz de biberiye yağı nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız, konu hakkında detayları açıklamaları yazımızda okuyabilirsiniz.

Biberiye Yağı Nedir?

Biberiye yağı; lavanta, fesleğen, ada çayı ve lavanta ailesinin bir üyesi olan biberiye bitkisinin yapraklarından elde edilir. Keskin odun kokusunu barındıran bir yağ olarak da bilinir. Ayrıca biberiye yağı, biberiye bitkisinin toplanan yapraklarının, buhar damıtma yöntemi aracılığıyla doğal ve katkısız bir biçimde ele edilir.

Biberiye Yağı Ne İşe Yarar?

Biberiye yağının sahip olduğu ağrı kesici, dezenfektan, anti bakteriyel, antioksidan, anti kanser, iltihap giderici, anti mantar özellikleri bulunur. Bu nedenle tam bir şifa kaynağı olarak kullanılabilir.

Biberiye Yağı Faydaları Nelerdir?

Biberiye yağının iyi geldiği çeşitli sağlık problemleri vardır. Bu nedenle de biberiye yağının faydaları saymakla bitmez. Örneğin Antik Yunan ve Roma döneminde biberiye yağının hafıza güçlendirme özelliği olduğuna inanılırdı. Bu nedenle de biberiye yağı o dönemlerde kutsal olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise biberiye yağı, fiziksel ve ruhsal sorunların tedavisinde etkili olarak karşımıza çıkar. Biberiye yağının bilinen çeşitli faydalarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: