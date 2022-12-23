Bilgisayarda çok vakit geçirenler dikkat! Elde uyuşukluk ve ağrı...

Hastalık fazla kilolular, diyabet hastalığı ve damarsal rahatsızlıklarında normal durumlardan daha fazla oluşabilir. Hastalığa yatkın meslek grupları ise aktif araba kullananlar, marangozlar, elde bulaşık yıkayanlar, tenis ya da masa tenisi oynayanlar, fazla bilgisayar kullananlar kısacası el bileğini tekrarlayan şekilde hareketlerle uğraşanlar. Kadınlarda hamilelik döneminde de meydana gelebilir. Fakat geçici bir durumdan ibarettir.

Hastalığın tanısı için el bileğine refleks çekici ile vurulur. Kişinden el parmaklarında elektrik çarpması (şok) benzeri bir yanıt alınır. Bu Tinel bulgusudur. EMG testi ile de kesin tanı sağlanabilir.