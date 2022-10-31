Bilim insanları 90 yaşını geçmenin formülünü açıkladı! Eğer her gün bunu yaparsanız...

Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, bir ankette iyimserlik için en yüksek puanı alanların, en az iyimser olanlara kıyasla 90'ı geçme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. En iyimser olan yüzde 25'in, en az iyimser olan yüzde 25'ten yüzde 10 daha fazla 90'ın ötesine geçme olasılığı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sadece gözlemseldi, yani bu eğilimin altında yatan nedenleri açıklamaya çalışmadı. Geçmiş araştırmalar, iyimserliğin çeşitli hastalıkları dengelemeye yardımcı olabilecek çeşitli fiziksel faydalar sağlayabileceğini bulmuştu.