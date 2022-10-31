Bilim insanları 90 yaşını geçmenin formülünü açıkladı! Eğer her gün bunu yaparsanız...

Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, bir ankette iyimserlik için en yüksek puanı alanların, en az iyimser olanlara kıyasla 90'ı geçme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. En iyimser olan yüzde 25'in, en az iyimser olan yüzde 25'ten yüzde 10 daha fazla 90'ın ötesine geçme olasılığı olduğu ortaya çıktı.
Araştırma sadece gözlemseldi, yani bu eğilimin altında yatan nedenleri açıklamaya çalışmadı. Geçmiş araştırmalar, iyimserliğin çeşitli hastalıkları dengelemeye yardımcı olabilecek çeşitli fiziksel faydalar sağlayabileceğini bulmuştu.
Çeşitli araştırmalar, iyimserlerin daha iyi uyuduklarını, daha az stres yaşadıklarını ve daha sağlıklı alışkanlıklara sahip olduklarını göstermiştir. Sonuç olarak, bu kişiler, daha iyi kardiyovasküler sağlık ve bağışıklığa sahip olma eğilimindedirler. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre, iyimserlerin sağlıklı beslenme, aktif kalma ve daha az sigara içme olasılıkları daha yüksek. Bu sağlıklı alışkanlıkların, en büyük ölüm sebeplerinden ikisi olan inme ve kalp hastalığını içeren kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bilinmektedir.
Yine de, son araştırmalarda, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı faktörleri, derneğin yüzde 25'inden daha azından sorumluydu ve yazarlara göre diğer faktörlerin de oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Çalışma, 1993 ve 1998 yılları arasında Kadın Sağlığı Girişimi'ne kayıtlı ABD'de 159.225 kadını inceledi. 50-79 yaşları arasındaki kadınlar, kayıt olduktan sonra 26 yıl boyunca takip edildi. Araştırmaya katılan kişilere "katılıyorum", "katılmıyorum", "kesinlikle katılıyorum" veya "kesinlikle katılmıyorum" şeklinde yanıtladıkları sorular soruldu ve onlara iyimserlik puanı verildi.
Önceki çalışmalardan farklı olarak, bu çalışma her türlü sosyal geçmişe ve etnik kökene sahip kadınları da inceledi. Ayrıca kronik sağlık sorunları ve depresyonu olan kadınlar da bu listede yer alıyordu. Bu faktörler mevcut olduğunda bile, iyimser bir bakış açısına sahip olanların daha uzun yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
Hayami Koga, çalışmanın yazarı ve. Harvard Chan Okulu Sosyal ve Davranış Bilimleri Bölümü'nden bir doktora adayı olarak; iyimserliğin kendisi ırk ve etnik köken gibi sosyal yapısal faktörlerden etkilenebilse de, araştırmanın iyimserliğin faydalarının çeşitli gruplar arasında geçerli olabileceğini gösterdiğini belirtti. Daha önceki birçok çalışmanın, hastalık ve erken ölüm riskini artıran eksiklikler veya risk faktörlerine odaklandığını dile getiren Koga, bulguların çeşitli gruplar arasında uzun ömürlülüğü ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmenin yeni yolları olarak iyimserlik gibi olumlu psikolojik faktörlere odaklanmak gerektiğine de vurgu yaptı.
Daha iyi sonuçlar için olası bir açıklama, iyimserlerin stresi yönetme şeklidir. İyimserler, stres düzeylerinin üstesinden gelmek için doğrudan çalışabilir ve sorunlarının üstesinden gelmek ve zor durumlarda minnettarlık ve pozitiflik bulmak için stratejilere sahip olabilir. İyimserler, stres seviyelerini azaltarak, kortizol gibi stres hormonlarına tekrar tekrar maruz kalmanın verdiği uzun vadeli hasarı azaltabilir. Yüksek kortizol seviyeleri kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı yükseltebilir ve bağışıklık sisteminizi etkileyerek uzun vadede tehlikeli hastalıklara yakalanma riskinizi de etkiler.